"Четыре прилета, еб#ть": рашист плачет и снимает мертвых соратников после ударов Сил обороны

В сети опубликовали кадры, на которых российский военный показывает разбитую группу оккупантов вследствие ударов Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно разбросанную провизию и тела мертвых рашистов, которые двигались по дороге на открытой местности.

"Раз, два, три, четыре прилета, еб#ть", - плачет захватчик, фиксируя последствия ударов украинских защитников.

Внимание! Ненормативная лексика!

