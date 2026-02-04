Тяжелый дрон "Вампир" спас 2 украинских штурмовиков от плена вблизи Гуляйполя
Пилоты Сил обороны тяжелым БПЛА "Вампир" спасли из плена двух украинских штурмовиков 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой операции вблизи Гуляйполя ситуация резко осложнилась и вражеская пехота сумела вплотную приблизиться и захватить двух наших бойцов.
Однако в момент, когда рашисты пытались вывести пленных с собой, их отследили с командного пункта и было принято решение применить сбросы с тяжелого бомбардировщика.
Вследствие спецоперации по спасению воинов 2 оккупанта были ликвидированы, а украинские защитники остались целыми и невредимыми.
На обнародованных кадрах - ход операции, оценка рисков и комментарии командиров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
tolik ber
показать весь комментарий04.02.2026 18:46 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Сергій #594355
показать весь комментарий04.02.2026 18:51 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Юрій #592310
показать весь комментарий04.02.2026 19:16 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий04.02.2026 20:00 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Ihor Djoboldin
показать весь комментарий04.02.2026 19:03 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий04.02.2026 21:12 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий05.02.2026 11:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль