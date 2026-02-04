Тяжелый дрон "Вампир" спас 2 украинских штурмовиков от плена вблизи Гуляйполя

Пилоты Сил обороны тяжелым БПЛА "Вампир" спасли из плена двух украинских штурмовиков 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой операции вблизи Гуляйполя ситуация резко осложнилась и вражеская пехота сумела вплотную приблизиться и захватить двух наших бойцов.

Однако в момент, когда рашисты пытались вывести пленных с собой, их отследили с командного пункта и было принято решение применить сбросы с тяжелого бомбардировщика.

Вследствие спецоперации по спасению воинов 2 оккупанта были ликвидированы, а украинские защитники остались целыми и невредимыми.

На обнародованных кадрах - ход операции, оценка рисков и комментарии командиров.

