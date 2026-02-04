Тяжелый дрон "Вампир" спас 2 украинских штурмовиков от плена вблизи Гуляйполя

Пилоты Сил обороны тяжелым БПЛА "Вампир" спасли из плена двух украинских штурмовиков 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой операции вблизи Гуляйполя ситуация резко осложнилась и вражеская пехота сумела вплотную приблизиться и захватить двух наших бойцов.

Однако в момент, когда рашисты пытались вывести пленных с собой, их отследили с командного пункта и было принято решение применить сбросы с тяжелого бомбардировщика.

Вследствие спецоперации по спасению воинов 2 оккупанта были ликвидированы, а украинские защитники остались целыми и невредимыми.

На обнародованных кадрах - ход операции, оценка рисков и комментарии командиров.

Молодці!Слава Україні!
04.02.2026 18:46 Ответить
Це все добре, але після таких відео підари одразу розстрілюють полонених
04.02.2026 18:51 Ответить
Бред
04.02.2026 19:16 Ответить
А без такix не розстрiлiвають?
04.02.2026 20:00 Ответить
Крута операція!Молодці зберегли життя і звільнили хлопців від тортурів у кацапському полоні.
04.02.2026 19:03 Ответить
Супер! ДЯКУЄМО! Хай вас Бог береже!
04.02.2026 21:12 Ответить
Отличный мотивационный ролик для ********** расстредивать наших пленных на месте! Продолжайте!
05.02.2026 11:44 Ответить
 
 