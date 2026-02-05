140 боєзіткнень відбулося на фронті, з них 27 - на Покровському напрямку і 22 - на Гуляйпільському, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найактивніші ворог штурмує на Покровському і Гуляйпільському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 5 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.
Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Платонівки. Ще три боєзіткнення в даний час не завершено.
За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупантів та поранили 37; знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, сім одиниць спеціальної техніки, також уражено самохідну артилерійську установку, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка.
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також противник закріпився у центральній частині Васюківки та штурмує в районі Резниківки."
Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.
Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.
С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
Ну, или их комбинация "по срокам и месту".
В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:
- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.
На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.
Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).
И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…
Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?
В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.
В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...
Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
Считаю, что текст https://t.me/zvizdecmanhustu/3227 Константина Машовца, который вы сейчас прочли, важнее десятков материалов и публичных заявлений, звучащих в связи с переговорами.
Развёртывание войск - это первый и главный признак РЕАЛЬНЫХ планов противника, потому что это прямая подготовка к военным действиям. Это важнее тысяч заявлений.
https://t.me/zvizdecmanhustu Машовец все эти годы следит за развёртыванием российским войск - в этом заключается уникальная ценность его материалов. По развёртыванию он определяет дальнейший ход российских стратегических кампаний.
Дополнительная ценность в том, что Машовец феноменально точен в своих оценках. Хотите знать, где и чем Россия будет наступать - идите к Машовцу. Это уже просто https://t.me/ToBeOr_Official/10200 проверено годами.
(Но не могу согласиться по одному пункту, так как считаю, что Россия будет пытаться наступать до тех пор, пока у неё банально не закончатся люди или экономические ресурсы. Но буду рад ошибиться).