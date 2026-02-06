У російського генерала Алексєєва стріляли в Москві: його госпіталізували, - росЗМІ
У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.
Про це повідомили російські пропагандистські видання, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними Слідчого комітету РФ, у житловому будинку на Волоколамському шосе невідомий здійснив кілька пострілів у генерала і втік.
Наразі правоохоронці шукають стрільця.
Розпочато провадження за фактом замаху.
Що відомо про генерала Алексєєва?
За даними ГУР МО України, він народився в Україні.
"Причетний до масових вбивств сирійських дітей і жінок, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.
Відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по українській території, зокрема по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення "Херсонської народної республіки").
Відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, кваліфікованої міжнародною спільнотою як воєнний злочин. У 2017 році за участь у знищенні цивільних Сирії закритим указом російського президента заохочено званням "Героя Росії".
Причетний до втручання у президентські вибори у США 2016 року. Кібератаки на Національний комітет Демократичної партії та автоматизовані системи виборів, активні заходи щодо дискредитації американської виборчої системи всередині США. Включений американським урядом до списків санкцій", - розповіли там.
Ліквідації російських генералів
За даними Sky News, ліквідацією російських генералів Україна хоче переконати США у готовності боротися далі.
шанси непогані...
Недострелив...
От чому кажуть, що треба робити "контрольний в голову".
перебита аорта, наче куля пройшла шлуночок серця
кома, та й стан здоровля 65-річного підара вже не альо
спецназьор-десантник, розвідник, дуже хитра та розумна ****
реальний підар, багато біди завдав Україні та Українцям
здохни, підар, в муках....
гарно
зара ***** зателефонує рудому та звинуватить Україну у зриві перемовин
одночансо буде нанесено масований ракетно-дроновий удар по Україні
у підарів нічого не змінюється
дохєра у підарів манкуртів, ніц не зробиш
"Человек смертен - это ещё полбеды, но, дело в том что он внезапно смертен - вот в чем весь фокус! "
И залп мне выдал пропуск, В ту сторону земли.
Но... слышу: "Жив, зараза! Тащите в медсанбат
Расстреливать два раза Уставы не велят!"
під час "походу на мацкву" саме він від імені ***** вів перемовини із вагерами
вагнера прямо вказують, шо це саме він забаранив підара-прігожина та ко
простіше: кому той жебрак-підар/підарша заважає? най базікає й надалі, тіко гірше робить ********** у Західному світі
а от такі як цей "хенерал", то вже цінний приз, за такий варто поборотися
а ось чому НУЛЬ замахів, на всяких пєскових, лАврових, вАлодіних і звичайно ж самого пукінА???!!!
чому за 12 років війни на раковій ********* утилізовано аж ЦІЛИЙ НОЛЬ найвищих високопосадовців??!!
Хоча от коли ***** в Монголію чи ОАЕ їздило, то, на мою думку, можна було б організувати щось типу Павутини... Бо які там у тих монголів і арабів спецслужби
наче у комі
підар у стабільно важкому стані, шансів лікарі не дають, утримують у комі допоки шо
Просто у кацапів - громадянська війна...
сусіди ще спали
хоча влучив стрілок добряче - з п'яти три у грудну клітину, арта перебита, шлуночок серця наскріз
хіба би у тестикули контрольний ще зробив, так, задля розваги...
хіба після такого живуть?
на загал діагноз - морг
жінка вирахувала місце здибанки голубків, взяла кухонний ніж, подзвонила у двері, відчинив її чоловік у халаті після розваг із її подругою, жінка одним ударом загнала ніж прямо у серце чоловіка, пробивши наскрізь шлуночок серця. Ножа з серця не витягували, шоби не стік кров'ю
терміново викликали швидку, була хохма - коли два санітари у ліфті спускали пораненого із ножем у серці (був у свідомості), то жінка ще ногами його копала у ліфті (санітари прифігили, бо не знали усіх обставин)
доставили бо лшмд, швиденько прооперували, зашили, вижив, ще й у футбол грав потім
жінці дали 8 років за замах на вбивство
як вхід/вихід швиденько заліпили, у т.ч. пластиліном, зупинили кровотечу (вкололи кровоспинне), то хз, організм міг ше якийсь час функціонувати
а шодо брешуть - кацапи брешуть завжди