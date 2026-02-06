У російського генерала Алексєєва стріляли в Москві: його госпіталізували, - росЗМІ

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Про це повідомили російські пропагандистські видання, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними Слідчого комітету РФ, у житловому будинку на Волоколамському шосе невідомий здійснив кілька пострілів у генерала і втік.

Наразі правоохоронці шукають стрільця.

Розпочато провадження за фактом замаху.

Що відомо про генерала Алексєєва?

За даними ГУР МО України, він народився в Україні.

"Причетний до масових вбивств сирійських дітей і жінок, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

Відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по українській території, зокрема по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення "Херсонської народної республіки").

Відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, кваліфікованої міжнародною спільнотою як воєнний злочин. У 2017 році за участь у знищенні цивільних Сирії закритим указом російського президента заохочено званням "Героя Росії".

Причетний до втручання у президентські вибори у США 2016 року. Кібератаки на Національний комітет Демократичної партії та автоматизовані системи виборів, активні заходи щодо дискредитації американської виборчої системи всередині США. Включений американським урядом до списків санкцій", - розповіли там.

Читайте: Росіян зобов'язують надавати смартфони на перевірку в метро, - ЦПД

Ліквідації російських генералів

За даними Sky News, ліквідацією російських генералів Україна хоче переконати США у готовності боротися далі.

Дивіться: Понад 100 рейсів затримали в аеропортах Москви через атаку безпілотників. ВIДЕО

Топ коментарі
+67
Не підведи кобзона, алєксєєв. Він чекає.
06.02.2026 09:42 Відповісти
+62
перший заступник гру генштаба мо **********
спецназьор-десантник, розвідник, дуже хитра та розумна ****
реальний підар, багато біди завдав Україні та Українцям
здохни, підар, в муках....
06.02.2026 09:46 Відповісти
+37
То мабуть свої. У наших завжди відмінний результат.
06.02.2026 09:43 Відповісти
06.02.2026 09:42 Відповісти
...постарайся сильно-сильно !!!!
06.02.2026 10:56 Відповісти
три кулі у грудях, стан стабільно важкий, у комі
шанси непогані...
06.02.2026 10:58 Відповісти
Головне щоб подовше валявся у комі.
06.02.2026 12:14 Відповісти
Це падло живуче
06.02.2026 12:37 Відповісти
Хочете закінчити війну, стріляйте в Пуйла скаженого. Геть іллюзії!. Тільки фізичне знищення Пуйла- гарантія закінчення війни, скільки б це не коштувало. А таких холопів, як цей Алєксєєв у Пуйла скаженого ще дуже багато.
06.02.2026 13:19 Відповісти
"... невідомий кілька разів вистрілив у спину Алексєєв та втік."

Недострелив...
От чому кажуть, що треба робити "контрольний в голову".
06.02.2026 09:43 Відповісти
Вирахують у кілера з зарплати за недороблену роботу,якщо не помре кацап)).
06.02.2026 10:18 Відповісти
може й ні
перебита аорта, наче куля пройшла шлуночок серця
кома, та й стан здоровля 65-річного підара вже не альо
06.02.2026 11:05 Відповісти
Так воно,після контрольного,відразу подохне.А так нехай якомога довше мучиться,все одно йому капець
06.02.2026 12:49 Відповісти
За деякими відомостями рашистські генерали мають особливо розвинутий спинний мозок, але і контрольний під кашкета безумовно був необхідний.
06.02.2026 14:17 Відповісти
06.02.2026 09:43 Відповісти
06.02.2026 09:46 Відповісти
п'ять куль в спину підару на волоколамському шосе
гарно
06.02.2026 09:48 Відповісти
Сподіваюсь хребта перебило.Навіть якщо виживе,інвалідний візок і памперс.
06.02.2026 10:06 Відповісти
до речі, це перший заступник костюкова, який очолює підарську делегацію на перемовинах в ОАЕ
06.02.2026 09:50 Відповісти
Який тонкий натяк на переговорах
06.02.2026 09:53 Відповісти
кацапи самі в нього пуляли
зара ***** зателефонує рудому та звинуватить Україну у зриві перемовин
одночансо буде нанесено масований ракетно-дроновий удар по Україні
у підарів нічого не змінюється
06.02.2026 10:05 Відповісти
Вони їх кожну ніч наносять,а раз в тиждень особливо масовані.Для нас в цьому випадку нічого не змінилося.
06.02.2026 10:15 Відповісти
Долучаюсь до побажань.
06.02.2026 10:56 Відповісти
..народився у вінницький області..
06.02.2026 12:24 Відповісти
підар бєлоусов (міністр оборони **********) та підар дмітрієв (спецпредставник *****) взагалі кияни
дохєра у підарів манкуртів, ніц не зробиш
06.02.2026 12:28 Відповісти
Мимо каси. Вони від самого початку були чужі, були в якості окупантів завезені як не самі, так народилися в сім'ях "еліти" окупаційної адміністрації. Їх таких, навозили і розставляли на місцях пачками. А зараз їх діти та онуки продовжують справу, в т.ч на "високих посадах" і в Україні.
06.02.2026 12:46 Відповісти
дохєра підарів та манкуртів ВИКОРМИЛА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ....., ніц не зробиш...
06.02.2026 13:28 Відповісти
Голодоморами, розкулачіваниєм, репресіями, депортаціями виведена особлива порода т.зв українців. Хвилі ухилянства, розквіт бізнесу на дезертирстві,.... і є індикатором виродження...
06.02.2026 13:48 Відповісти
там лавров с медведевым очень просятся на концерт к Кобзону без очереди....
06.02.2026 09:56 Відповісти
Лавров скоро отправится до Кобзона без вмешательства ГУР МОУ: этот старый мерин уже достиг возраста Брежнева, когда тот умер...
06.02.2026 11:52 Відповісти
та не це вірменське кодло вміє органи міняти( а органів в них тепер-яких хочеш..)..плазму..може до 100 тки дотягнути ..
06.02.2026 12:28 Відповісти
Касательно лошадиного урода Лаврова и всякой прочей другой Шойги, всяких Гундяев и Шапир-"Соловьевых" остаётся уповать на тезис Воланда:

"Человек смертен - это ещё полбеды, но, дело в том что он внезапно смертен - вот в чем весь фокус! "
06.02.2026 12:58 Відповісти
Кобзон зрадіє.
06.02.2026 09:59 Відповісти
єво уже заждалісь в аду...
06.02.2026 10:01 Відповісти
Застряг на рецепшені до пекла.
06.02.2026 13:32 Відповісти
"Рука упала в пропасть С дурацким звуком: "Пли!"
И залп мне выдал пропуск, В ту сторону земли.
Но... слышу: "Жив, зараза! Тащите в медсанбат
Расстреливать два раза Уставы не велят!"
06.02.2026 10:02 Відповісти
Российские наемники и вообще русспатриоты имеют к нему счет. Гиркин говорил что этот генерал причастен к ликвидации Мозгового. А руссопаты прям тащутся от этого Мозгового. Он прям народный герой у них.
06.02.2026 10:13 Відповісти
вагнера на нього дуже злі
під час "походу на мацкву" саме він від імені ***** вів перемовини із вагерами
вагнера прямо вказують, шо це саме він забаранив підара-прігожина та ко
06.02.2026 10:20 Відповісти
Ну може не безпосередньо забаранив, але розвів як лоха - типу пообіцяв недоторканість, а забаранили вже інші...
06.02.2026 10:38 Відповісти
вважають, що саме цей підар організував та проконтролював фізичну ліквідацію підара-прігожина так ко
06.02.2026 10:41 Відповісти
А, якщо так, то може то і внутрішньокацапські розбірки
06.02.2026 10:43 Відповісти
💯
06.02.2026 10:43 Відповісти
Якщо це зробили вагнера,то ще краще.Їх почнуть щемить ніпадєцкі.А зетгниди будуть скиглить на тему-злочинна влада давить поцрєотів.
06.02.2026 10:44 Відповісти
А от мені цікаво, чому немає замахів на соловйова, кісєльова і тд? Ну от цей генерал у теорії ж міг мати водія-охоронця (хоча на момент замаху його не було), у Ківи охорона була, а в пропагандонів ж точно охорони немає!
06.02.2026 10:20 Відповісти
то блазні-базікали, а цей "хенерал" справжній та реально небезпечний ворог
06.02.2026 10:23 Відповісти
А я не кажу прибирати блазнів замість генерала, а паралельно... Тим більше, базікали ці впливають на кацапські уми, а якщо кількох основних прибрати (причому, яскраво і демонстративно), то решта може очкануть і стати обережнішою у висловлюваннях...
06.02.2026 10:36 Відповісти
не є співрозмірними ресурси, які необхідні для ліквідації, та результат
простіше: кому той жебрак-підар/підарша заважає? най базікає й надалі, тіко гірше робить ********** у Західному світі
а от такі як цей "хенерал", то вже цінний приз, за такий варто поборотися
06.02.2026 10:40 Відповісти
ці пєтухи мало що вирішують на *********, їх діло тільки тексти на камеру читати!

а ось чому НУЛЬ замахів, на всяких пєскових, лАврових, вАлодіних і звичайно ж самого пукінА???!!!
чому за 12 років війни на раковій ********* утилізовано аж ЦІЛИЙ НОЛЬ найвищих високопосадовців??!!
06.02.2026 13:53 Відповісти
Ну піськова можна було, а у решти охорони купа - складно реалізувати...
Хоча от коли ***** в Монголію чи ОАЕ їздило, то, на мою думку, можна було б організувати щось типу Павутини... Бо які там у тих монголів і арабів спецслужби
06.02.2026 14:08 Відповісти
Ох, шкода! Шкода, що госпіталізували.
06.02.2026 10:24 Відповісти
як забараниться, то це вже буде 20-й за рахунком підарський хенерал
наче у комі

06.02.2026 10:34 Відповісти
Дай то боже!
06.02.2026 11:28 Відповісти
Десь читав, що важко поранений ворог краще ніж вбитий. Цей хенерал зараз займає палату, персонал, споживає ліки, а потім ще довго(сподіваюсь) його будуть возити як баклажан в калясці і він буде отримувати величезну пенсію, продовжуючи споживати час медичного персоналу. А якшо вбили то закопають і все.
06.02.2026 11:36 Відповісти
Згодний.
06.02.2026 11:45 Відповісти
до інвалідного возика із цим підаром певно не дійде
підар у стабільно важкому стані, шансів лікарі не дають, утримують у комі допоки шо
06.02.2026 11:52 Відповісти
Ми тут ні до чого !
Просто у кацапів - громадянська війна...
06.02.2026 10:26 Відповісти
Убивайте, ******! Ни одна **** не должна остаться трехсотой! Всем 200!
06.02.2026 10:28 Відповісти
цей хенерал з малоросів , а це ті , які вже 450 років шматують Київську Русь - Україну ,таку генетику треба знищювати цілеспрямовано !!! ...
06.02.2026 10:58 Відповісти
Щоб здох, зараза.
06.02.2026 11:02 Відповісти
як там влучиш, коли сусіди смикають за руки і благають, - дай я, дай я!
06.02.2026 11:19 Відповісти
24-й поверх у загальному коридорі, рано вранці
сусіди ще спали
хоча влучив стрілок добряче - з п'яти три у грудну клітину, арта перебита, шлуночок серця наскріз
хіба би у тестикули контрольний ще зробив, так, задля розваги...
06.02.2026 11:33 Відповісти
"шлуночок серця наскріз"
хіба після такого живуть?
06.02.2026 11:38 Відповісти
прецеденти були, але це виняток та усе залежить від якості та оперативності меддопомги
на загал діагноз - морг
06.02.2026 11:41 Відповісти
якось у Львові наприкінці 90-х дві обмінщиці валюти не поділили хлопа - точніше він зраджував дружині із її подругою
жінка вирахувала місце здибанки голубків, взяла кухонний ніж, подзвонила у двері, відчинив її чоловік у халаті після розваг із її подругою, жінка одним ударом загнала ніж прямо у серце чоловіка, пробивши наскрізь шлуночок серця. Ножа з серця не витягували, шоби не стік кров'ю
терміново викликали швидку, була хохма - коли два санітари у ліфті спускали пораненого із ножем у серці (був у свідомості), то жінка ще ногами його копала у ліфті (санітари прифігили, бо не знали усіх обставин)
доставили бо лшмд, швиденько прооперували, зашили, вижив, ще й у футбол грав потім
жінці дали 8 років за замах на вбивство
06.02.2026 11:47 Відповісти
Ніж був в серці - це ключова умова. А тут - навиліт, ще й куля, яка ще й травмує всі довколишні тканини. Ще й з перебитою аортою - він би просто "витік". Тут або брешуть за характер поранень, або брешуть, що живий. Ну, хіба що труп гальвонізовують, не знаю.
06.02.2026 12:40 Відповісти
тобто, прогнози цілком втішні
як вхід/вихід швиденько заліпили, у т.ч. пластиліном, зупинили кровотечу (вкололи кровоспинне), то хз, організм міг ше якийсь час функціонувати
а шодо брешуть - кацапи брешуть завжди
06.02.2026 12:44 Відповісти
О! Фі! ГЄТЬ!!!
06.02.2026 13:48 Відповісти
Не думаю що це наші. Просто його місце знадобилось якомусь кацапському карєристу. Можливо він сам обійняв посаду "розчистивши " для себе місце в такий самий спосіб. У них там це норма.
06.02.2026 11:54 Відповісти
Здохни, ****!!!
06.02.2026 12:06 Відповісти
Учюял что за ним пришли и убежал да так быстро что пуля еле догнала, в спину.
06.02.2026 12:30 Відповісти
На фото - прапорщик на фоне мятых тряпок.
06.02.2026 12:48 Відповісти
Краще б стріляли в фельдмаршала, він такий, картавий і в Україні.
06.02.2026 18:46 Відповісти
 
 