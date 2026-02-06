У російського генерала Алексєєва стріляли в Москві: його госпіталізували, - росЗМІ

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Про це повідомили російські пропагандистські видання, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними Слідчого комітету РФ, у житловому будинку на Волоколамському шосе невідомий здійснив кілька пострілів у генерала і втік.

Наразі правоохоронці шукають стрільця.

Розпочато провадження за фактом замаху.

Що відомо про генерала Алексєєва?

За даними ГУР МО України, він народився в Україні.

"Причетний до масових вбивств сирійських дітей і жінок, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

Відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по українській території, зокрема по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення "Херсонської народної республіки").

Відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, кваліфікованої міжнародною спільнотою як воєнний злочин. У 2017 році за участь у знищенні цивільних Сирії закритим указом російського президента заохочено званням "Героя Росії".

Причетний до втручання у президентські вибори у США 2016 року. Кібератаки на Національний комітет Демократичної партії та автоматизовані системи виборів, активні заходи щодо дискредитації американської виборчої системи всередині США. Включений американським урядом до списків санкцій", - розповіли там.

Читайте: Росіян зобов’язують надавати смартфони на перевірку в метро, - ЦПД

Ліквідації російських генералів

За даними Sky News, ліквідацією російських генералів Україна хоче переконати США у готовності боротися далі.

Дивіться: Понад 100 рейсів затримали в аеропортах Москви через атаку безпілотників. ВIДЕО