В российского генерала Алексеева стреляли в Москве: его госпитализировали

В российского генерала Алексеева стреляли в Москве: что известно?

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным Следственного комитета РФ, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в генерала и скрылся.

Сейчас правоохранители ищут стрелка.

Начато производство по факту покушения.

Что известно о генерале Алексееве?

По данным ГУР МО Украины, он родился в Украине.

"Причастен к массовым убийствам сирийских детей и женщин, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли.

Отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в частности, по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации т.н. референдумов (создание "Херсонской народной республики").

Отвечал за разведывательное обеспечение боевых действий группы российских войск в Сирии, приведших к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированной международным сообществом как военное преступление. В 2017 году за участие в уничтожении гражданских Сирии закрытым указом российского президента поощрен званием "Героя России".

Причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Кибератаки на Национальный комитет Демократической партии и автоматизированные системы выборов, активные меры по дискредитации американской избирательной системы внутри США. Включен американским правительством в списки санкций", - рассказали там.

Топ комментарии
+67
Не підведи кобзона, алєксєєв. Він чекає.
06.02.2026 09:42
показать весь комментарий
06.02.2026 09:42 Ответить
+62
перший заступник гру генштаба мо **********
спецназьор-десантник, розвідник, дуже хитра та розумна ****
реальний підар, багато біди завдав Україні та Українцям
здохни, підар, в муках....
показать весь комментарий
06.02.2026 09:46 Ответить
+37
То мабуть свої. У наших завжди відмінний результат.
06.02.2026 09:43
показать весь комментарий
06.02.2026 09:43 Ответить
...постарайся сильно-сильно !!!!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:56 Ответить
три кулі у грудях, стан стабільно важкий, у комі
шанси непогані...
показать весь комментарий
06.02.2026 10:58 Ответить
Головне щоб подовше валявся у комі.
06.02.2026 12:14
показать весь комментарий
06.02.2026 12:14 Ответить
Це падло живуче
показать весь комментарий
06.02.2026 12:37 Ответить
Хочете закінчити війну, стріляйте в Пуйла скаженого. Геть іллюзії!. Тільки фізичне знищення Пуйла- гарантія закінчення війни, скільки б це не коштувало. А таких холопів, як цей Алєксєєв у Пуйла скаженого ще дуже багато.
06.02.2026 13:19
показать весь комментарий
06.02.2026 13:19 Ответить
"... невідомий кілька разів вистрілив у спину Алексєєв та втік."

Недострелив...
От чому кажуть, що треба робити "контрольний в голову".
показать весь комментарий
06.02.2026 09:43 Ответить
Вирахують у кілера з зарплати за недороблену роботу,якщо не помре кацап)).
06.02.2026 10:18
показать весь комментарий
06.02.2026 10:18 Ответить
може й ні
перебита аорта, наче куля пройшла шлуночок серця
кома, та й стан здоровля 65-річного підара вже не альо
показать весь комментарий
06.02.2026 11:05 Ответить
Так воно,після контрольного,відразу подохне.А так нехай якомога довше мучиться,все одно йому капець
06.02.2026 12:49
показать весь комментарий
06.02.2026 12:49 Ответить
За деякими відомостями рашистські генерали мають особливо розвинутий спинний мозок, але і контрольний під кашкета безумовно був необхідний.
06.02.2026 14:17
показать весь комментарий
06.02.2026 14:17 Ответить
п'ять куль в спину підару на волоколамському шосе
гарно
06.02.2026 09:48
гарно
показать весь комментарий
06.02.2026 09:48 Ответить
Сподіваюсь хребта перебило.Навіть якщо виживе,інвалідний візок і памперс.
06.02.2026 10:06
показать весь комментарий
06.02.2026 10:06 Ответить
до речі, це перший заступник костюкова, який очолює підарську делегацію на перемовинах в ОАЕ
06.02.2026 09:50
показать весь комментарий
06.02.2026 09:50 Ответить
Який тонкий натяк на переговорах
показать весь комментарий
06.02.2026 09:53 Ответить
кацапи самі в нього пуляли
зара ***** зателефонує рудому та звинуватить Україну у зриві перемовин
одночансо буде нанесено масований ракетно-дроновий удар по Україні
у підарів нічого не змінюється
показать весь комментарий
06.02.2026 10:05 Ответить
Вони їх кожну ніч наносять,а раз в тиждень особливо масовані.Для нас в цьому випадку нічого не змінилося.
06.02.2026 10:15
показать весь комментарий
06.02.2026 10:15 Ответить
Долучаюсь до побажань.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:56 Ответить
..народився у вінницький області..
06.02.2026 12:24
показать весь комментарий
06.02.2026 12:24 Ответить
підар бєлоусов (міністр оборони **********) та підар дмітрієв (спецпредставник *****) взагалі кияни
дохєра у підарів манкуртів, ніц не зробиш
показать весь комментарий
06.02.2026 12:28 Ответить
Мимо каси. Вони від самого початку були чужі, були в якості окупантів завезені як не самі, так народилися в сім'ях "еліти" окупаційної адміністрації. Їх таких, навозили і розставляли на місцях пачками. А зараз їх діти та онуки продовжують справу, в т.ч на "високих посадах" і в Україні.
06.02.2026 12:46
показать весь комментарий
06.02.2026 12:46 Ответить
дохєра підарів та манкуртів ВИКОРМИЛА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ....., ніц не зробиш...
06.02.2026 13:28
показать весь комментарий
06.02.2026 13:28 Ответить
Голодоморами, розкулачіваниєм, репресіями, депортаціями виведена особлива порода т.зв українців. Хвилі ухилянства, розквіт бізнесу на дезертирстві,.... і є індикатором виродження...
06.02.2026 13:48
показать весь комментарий
06.02.2026 13:48 Ответить
там лавров с медведевым очень просятся на концерт к Кобзону без очереди....
06.02.2026 09:56
показать весь комментарий
06.02.2026 09:56 Ответить
Лавров скоро отправится до Кобзона без вмешательства ГУР МОУ: этот старый мерин уже достиг возраста Брежнева, когда тот умер...
06.02.2026 11:52
показать весь комментарий
06.02.2026 11:52 Ответить
та не це вірменське кодло вміє органи міняти( а органів в них тепер-яких хочеш..)..плазму..може до 100 тки дотягнути ..
06.02.2026 12:28
показать весь комментарий
06.02.2026 12:28 Ответить
Касательно лошадиного урода Лаврова и всякой прочей другой Шойги, всяких Гундяев и Шапир-"Соловьевых" остаётся уповать на тезис Воланда:

"Человек смертен - это ещё полбеды, но, дело в том что он внезапно смертен - вот в чем весь фокус! "
показать весь комментарий
06.02.2026 12:58 Ответить
Кобзон зрадіє.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:59 Ответить
єво уже заждалісь в аду...
показать весь комментарий
06.02.2026 10:01 Ответить
Застряг на рецепшені до пекла.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:32 Ответить
"Рука упала в пропасть С дурацким звуком: "Пли!"
И залп мне выдал пропуск, В ту сторону земли.
Но... слышу: "Жив, зараза! Тащите в медсанбат
Расстреливать два раза Уставы не велят!"
показать весь комментарий
06.02.2026 10:02 Ответить
Российские наемники и вообще русспатриоты имеют к нему счет. Гиркин говорил что этот генерал причастен к ликвидации Мозгового. А руссопаты прям тащутся от этого Мозгового. Он прям народный герой у них.
06.02.2026 10:13
показать весь комментарий
06.02.2026 10:13 Ответить
вагнера на нього дуже злі
під час "походу на мацкву" саме він від імені ***** вів перемовини із вагерами
вагнера прямо вказують, шо це саме він забаранив підара-прігожина та ко
показать весь комментарий
06.02.2026 10:20 Ответить
Ну може не безпосередньо забаранив, але розвів як лоха - типу пообіцяв недоторканість, а забаранили вже інші...
06.02.2026 10:38
показать весь комментарий
06.02.2026 10:38 Ответить
вважають, що саме цей підар організував та проконтролював фізичну ліквідацію підара-прігожина так ко
06.02.2026 10:41
показать весь комментарий
06.02.2026 10:41 Ответить
А, якщо так, то може то і внутрішньокацапські розбірки
06.02.2026 10:43
показать весь комментарий
06.02.2026 10:43 Ответить
💯
показать весь комментарий
06.02.2026 10:43 Ответить
Якщо це зробили вагнера,то ще краще.Їх почнуть щемить ніпадєцкі.А зетгниди будуть скиглить на тему-злочинна влада давить поцрєотів.
06.02.2026 10:44
показать весь комментарий
06.02.2026 10:44 Ответить
А от мені цікаво, чому немає замахів на соловйова, кісєльова і тд? Ну от цей генерал у теорії ж міг мати водія-охоронця (хоча на момент замаху його не було), у Ківи охорона була, а в пропагандонів ж точно охорони немає!
06.02.2026 10:20
показать весь комментарий
06.02.2026 10:20 Ответить
то блазні-базікали, а цей "хенерал" справжній та реально небезпечний ворог
06.02.2026 10:23
показать весь комментарий
06.02.2026 10:23 Ответить
А я не кажу прибирати блазнів замість генерала, а паралельно... Тим більше, базікали ці впливають на кацапські уми, а якщо кількох основних прибрати (причому, яскраво і демонстративно), то решта може очкануть і стати обережнішою у висловлюваннях...
06.02.2026 10:36
показать весь комментарий
06.02.2026 10:36 Ответить
не є співрозмірними ресурси, які необхідні для ліквідації, та результат
простіше: кому той жебрак-підар/підарша заважає? най базікає й надалі, тіко гірше робить ********** у Західному світі
а от такі як цей "хенерал", то вже цінний приз, за такий варто поборотися
показать весь комментарий
06.02.2026 10:40 Ответить
ці пєтухи мало що вирішують на *********, їх діло тільки тексти на камеру читати!

а ось чому НУЛЬ замахів, на всяких пєскових, лАврових, вАлодіних і звичайно ж самого пукінА???!!!
чому за 12 років війни на раковій ********* утилізовано аж ЦІЛИЙ НОЛЬ найвищих високопосадовців??!!
показать весь комментарий
06.02.2026 13:53 Ответить
Ну піськова можна було, а у решти охорони купа - складно реалізувати...
Хоча от коли ***** в Монголію чи ОАЕ їздило, то, на мою думку, можна було б організувати щось типу Павутини... Бо які там у тих монголів і арабів спецслужби
показать весь комментарий
06.02.2026 14:08 Ответить
Ох, шкода! Шкода, що госпіталізували.
06.02.2026 10:24
показать весь комментарий
06.02.2026 10:24 Ответить
як забараниться, то це вже буде 20-й за рахунком підарський хенерал
наче у комі

показать весь комментарий
06.02.2026 10:34 Ответить
Дай то боже!
показать весь комментарий
06.02.2026 11:28 Ответить
Десь читав, що важко поранений ворог краще ніж вбитий. Цей хенерал зараз займає палату, персонал, споживає ліки, а потім ще довго(сподіваюсь) його будуть возити як баклажан в калясці і він буде отримувати величезну пенсію, продовжуючи споживати час медичного персоналу. А якшо вбили то закопають і все.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:36 Ответить
Згодний.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:45 Ответить
до інвалідного возика із цим підаром певно не дійде
підар у стабільно важкому стані, шансів лікарі не дають, утримують у комі допоки шо
показать весь комментарий
06.02.2026 11:52 Ответить
Ми тут ні до чого !
Просто у кацапів - громадянська війна...
показать весь комментарий
06.02.2026 10:26 Ответить
Убивайте, ******! Ни одна **** не должна остаться трехсотой! Всем 200!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:28 Ответить
цей хенерал з малоросів , а це ті , які вже 450 років шматують Київську Русь - Україну ,таку генетику треба знищювати цілеспрямовано !!! ...
показать весь комментарий
06.02.2026 10:58 Ответить
Щоб здох, зараза.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:02 Ответить
як там влучиш, коли сусіди смикають за руки і благають, - дай я, дай я!
показать весь комментарий
06.02.2026 11:19 Ответить
24-й поверх у загальному коридорі, рано вранці
сусіди ще спали
хоча влучив стрілок добряче - з п'яти три у грудну клітину, арта перебита, шлуночок серця наскріз
хіба би у тестикули контрольний ще зробив, так, задля розваги...
показать весь комментарий
06.02.2026 11:33 Ответить
"шлуночок серця наскріз"
хіба після такого живуть?
показать весь комментарий
06.02.2026 11:38 Ответить
прецеденти були, але це виняток та усе залежить від якості та оперативності меддопомги
на загал діагноз - морг
показать весь комментарий
06.02.2026 11:41 Ответить
якось у Львові наприкінці 90-х дві обмінщиці валюти не поділили хлопа - точніше він зраджував дружині із її подругою
жінка вирахувала місце здибанки голубків, взяла кухонний ніж, подзвонила у двері, відчинив її чоловік у халаті після розваг із її подругою, жінка одним ударом загнала ніж прямо у серце чоловіка, пробивши наскрізь шлуночок серця. Ножа з серця не витягували, шоби не стік кров'ю
терміново викликали швидку, була хохма - коли два санітари у ліфті спускали пораненого із ножем у серці (був у свідомості), то жінка ще ногами його копала у ліфті (санітари прифігили, бо не знали усіх обставин)
доставили бо лшмд, швиденько прооперували, зашили, вижив, ще й у футбол грав потім
жінці дали 8 років за замах на вбивство
показать весь комментарий
06.02.2026 11:47 Ответить
Ніж був в серці - це ключова умова. А тут - навиліт, ще й куля, яка ще й травмує всі довколишні тканини. Ще й з перебитою аортою - він би просто "витік". Тут або брешуть за характер поранень, або брешуть, що живий. Ну, хіба що труп гальвонізовують, не знаю.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:40 Ответить
тобто, прогнози цілком втішні
як вхід/вихід швиденько заліпили, у т.ч. пластиліном, зупинили кровотечу (вкололи кровоспинне), то хз, організм міг ше якийсь час функціонувати
а шодо брешуть - кацапи брешуть завжди
показать весь комментарий
06.02.2026 12:44 Ответить
О! Фі! ГЄТЬ!!!
показать весь комментарий
06.02.2026 13:48 Ответить
Не думаю що це наші. Просто його місце знадобилось якомусь кацапському карєристу. Можливо він сам обійняв посаду "розчистивши " для себе місце в такий самий спосіб. У них там це норма.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:54 Ответить
Здохни, ****!!!
показать весь комментарий
06.02.2026 12:06 Ответить
Учюял что за ним пришли и убежал да так быстро что пуля еле догнала, в спину.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:30 Ответить
На фото - прапорщик на фоне мятых тряпок.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:48 Ответить
Краще б стріляли в фельдмаршала, він такий, картавий і в Україні.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:46 Ответить
 
 