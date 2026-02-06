В российского генерала Алексеева стреляли в Москве: его госпитализировали
В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Следственного комитета РФ, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в генерала и скрылся.
Сейчас правоохранители ищут стрелка.
Начато производство по факту покушения.
Что известно о генерале Алексееве?
По данным ГУР МО Украины, он родился в Украине.
"Причастен к массовым убийствам сирийских детей и женщин, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли.
Отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в частности, по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации т.н. референдумов (создание "Херсонской народной республики").
Отвечал за разведывательное обеспечение боевых действий группы российских войск в Сирии, приведших к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированной международным сообществом как военное преступление. В 2017 году за участие в уничтожении гражданских Сирии закрытым указом российского президента поощрен званием "Героя России".
Причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Кибератаки на Национальный комитет Демократической партии и автоматизированные системы выборов, активные меры по дискредитации американской избирательной системы внутри США. Включен американским правительством в списки санкций", - рассказали там.
Ликвидации российских генералов
По данным Sky News, ликвидацией российских генералов Украина хочет убедить США в готовности бороться дальше.
шанси непогані...
Недострелив...
От чому кажуть, що треба робити "контрольний в голову".
перебита аорта, наче куля пройшла шлуночок серця
кома, та й стан здоровля 65-річного підара вже не альо
спецназьор-десантник, розвідник, дуже хитра та розумна ****
реальний підар, багато біди завдав Україні та Українцям
здохни, підар, в муках....
гарно
зара ***** зателефонує рудому та звинуватить Україну у зриві перемовин
одночансо буде нанесено масований ракетно-дроновий удар по Україні
у підарів нічого не змінюється
дохєра у підарів манкуртів, ніц не зробиш
"Человек смертен - это ещё полбеды, но, дело в том что он внезапно смертен - вот в чем весь фокус! "
И залп мне выдал пропуск, В ту сторону земли.
Но... слышу: "Жив, зараза! Тащите в медсанбат
Расстреливать два раза Уставы не велят!"
під час "походу на мацкву" саме він від імені ***** вів перемовини із вагерами
вагнера прямо вказують, шо це саме він забаранив підара-прігожина та ко
простіше: кому той жебрак-підар/підарша заважає? най базікає й надалі, тіко гірше робить ********** у Західному світі
а от такі як цей "хенерал", то вже цінний приз, за такий варто поборотися
а ось чому НУЛЬ замахів, на всяких пєскових, лАврових, вАлодіних і звичайно ж самого пукінА???!!!
чому за 12 років війни на раковій ********* утилізовано аж ЦІЛИЙ НОЛЬ найвищих високопосадовців??!!
Хоча от коли ***** в Монголію чи ОАЕ їздило, то, на мою думку, можна було б організувати щось типу Павутини... Бо які там у тих монголів і арабів спецслужби
наче у комі
підар у стабільно важкому стані, шансів лікарі не дають, утримують у комі допоки шо
Просто у кацапів - громадянська війна...
сусіди ще спали
хоча влучив стрілок добряче - з п'яти три у грудну клітину, арта перебита, шлуночок серця наскріз
хіба би у тестикули контрольний ще зробив, так, задля розваги...
хіба після такого живуть?
на загал діагноз - морг
жінка вирахувала місце здибанки голубків, взяла кухонний ніж, подзвонила у двері, відчинив її чоловік у халаті після розваг із її подругою, жінка одним ударом загнала ніж прямо у серце чоловіка, пробивши наскрізь шлуночок серця. Ножа з серця не витягували, шоби не стік кров'ю
терміново викликали швидку, була хохма - коли два санітари у ліфті спускали пораненого із ножем у серці (був у свідомості), то жінка ще ногами його копала у ліфті (санітари прифігили, бо не знали усіх обставин)
доставили бо лшмд, швиденько прооперували, зашили, вижив, ще й у футбол грав потім
жінці дали 8 років за замах на вбивство
як вхід/вихід швиденько заліпили, у т.ч. пластиліном, зупинили кровотечу (вкололи кровоспинне), то хз, організм міг ше якийсь час функціонувати
а шодо брешуть - кацапи брешуть завжди