В российского генерала Алексеева стреляли в Москве: его госпитализировали

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным Следственного комитета РФ, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в генерала и скрылся.

Сейчас правоохранители ищут стрелка.

Начато производство по факту покушения.

Что известно о генерале Алексееве?

По данным ГУР МО Украины, он родился в Украине.

"Причастен к массовым убийствам сирийских детей и женщин, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли.

Отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в частности, по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации т.н. референдумов (создание "Херсонской народной республики").

Отвечал за разведывательное обеспечение боевых действий группы российских войск в Сирии, приведших к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированной международным сообществом как военное преступление. В 2017 году за участие в уничтожении гражданских Сирии закрытым указом российского президента поощрен званием "Героя России".

Причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Кибератаки на Национальный комитет Демократической партии и автоматизированные системы выборов, активные меры по дискредитации американской избирательной системы внутри США. Включен американским правительством в списки санкций", - рассказали там.

Читайте: Россиян обязывают предоставлять смартфоны на проверку в метро, - ЦПД

Ликвидации российских генералов

По данным Sky News, ликвидацией российских генералов Украина хочет убедить США в готовности бороться дальше.

Смотрите: Более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. ВИДЕО