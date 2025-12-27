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Новости Видео Атака БпЛА на Москву
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Более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. ВИДЕО

Из-за атаки беспилотников вечером субботы, 27 декабря, в столице РФ Москве задерживают более 100 рейсов.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

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Авиарейсы задерживаются

По данным телеграм-канала, во Внуково и Шереметьево переполнены залы ожидания - пассажиры теснятся в ожидании отмены плана "Ковер".

В аэропорту Шереметьево с 17:00 до 19:30 часть самолетов уходила на запасные аэродромы, а несколько рейсов отменили.

Также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются на вылет 18 рейсов, еще восемь - отменили.

В то же время в аэропорту Домодедово утверждают, что работают в штатном режиме.

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Атака дронов

Между тем мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы сбила 26 беспилотников, летевших курсом на Москву.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
Юрій Касьянов

Прямо зараз українські дрони намагаються атакувати москву у відповідь на удар по Києву, але, на жаль, поки нічого не виходить.

Тому що подолати московську ППО дрони Штілермана не можуть через конструктивні особливості, а дрони Касьянова ліквідовані за викриття топ-корупції.

Така у нас війна...
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27.12.2025 21:10 Ответить
+9
Обіцяв блекаут москві, а зробив Києву та іншим населеним пунктам України! Замість Фламінго з конвеєра відлітають друзі-фламінго зеленського з України! Ну переплутав трохи чувак!
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27.12.2025 21:19 Ответить
+8
Кожну годину туди потрібно посилати БПЛА - нехай живуть в аеропорту... і "дякують" пуйлу
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27.12.2025 21:05 Ответить

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