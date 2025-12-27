Более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. ВИДЕО
Из-за атаки беспилотников вечером субботы, 27 декабря, в столице РФ Москве задерживают более 100 рейсов.
Об этом пишет российский телеграм-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.
Авиарейсы задерживаются
По данным телеграм-канала, во Внуково и Шереметьево переполнены залы ожидания - пассажиры теснятся в ожидании отмены плана "Ковер".
В аэропорту Шереметьево с 17:00 до 19:30 часть самолетов уходила на запасные аэродромы, а несколько рейсов отменили.
Также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются на вылет 18 рейсов, еще восемь - отменили.
В то же время в аэропорту Домодедово утверждают, что работают в штатном режиме.
Атака дронов
Между тем мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы сбила 26 беспилотников, летевших курсом на Москву.
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Прямо зараз українські дрони намагаються атакувати москву у відповідь на удар по Києву, але, на жаль, поки нічого не виходить.
Тому що подолати московську ППО дрони Штілермана не можуть через конструктивні особливості, а дрони Касьянова ліквідовані за викриття топ-корупції.
Така у нас війна...