Более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. ВИДЕО

Из-за атаки беспилотников вечером субботы, 27 декабря, в столице РФ Москве задерживают более 100 рейсов.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

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Авиарейсы задерживаются

По данным телеграм-канала, во Внуково и Шереметьево переполнены залы ожидания - пассажиры теснятся в ожидании отмены плана "Ковер".

В аэропорту Шереметьево с 17:00 до 19:30 часть самолетов уходила на запасные аэродромы, а несколько рейсов отменили.

Также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются на вылет 18 рейсов, еще восемь - отменили.

В то же время в аэропорту Домодедово утверждают, что работают в штатном режиме.

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Атака дронов

Между тем мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы сбила 26 беспилотников, летевших курсом на Москву.

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