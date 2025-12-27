Понад 100 рейсів затримали в аеропортах Москви через атаку безпілотників. ВIДЕО

Через атаку безпілотників ввечері суботи, 27 грудня, в столиці РФ Москві затримують понад 100 рейсів.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

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Авіарейси затримуються

За даними телеграм-каналу, у Внуково та Шереметьєво переповнені зали очікування - пасажири тісняться в очікуванні скасування плану "Килим".

В аеропорту Шереметьєво з 17:00 до 19:30 частина літаків йшла на запасні аеродроми, а кілька рейсів скасували.

Також в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі затримуються на виліт 18 рейсів, ще вісім - скасували.

Водночас в аеропорту Домодєдово стверджують, що працюють у штатному режимі.

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Атака дронів

Тим часом мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито збила 26 безпілотників, які летіли курсом на Москву.

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