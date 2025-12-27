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Понад 100 рейсів затримали в аеропортах Москви через атаку безпілотників. ВIДЕО
Через атаку безпілотників ввечері суботи, 27 грудня, в столиці РФ Москві затримують понад 100 рейсів.
Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Авіарейси затримуються
За даними телеграм-каналу, у Внуково та Шереметьєво переповнені зали очікування - пасажири тісняться в очікуванні скасування плану "Килим".
В аеропорту Шереметьєво з 17:00 до 19:30 частина літаків йшла на запасні аеродроми, а кілька рейсів скасували.
Також в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі затримуються на виліт 18 рейсів, ще вісім - скасували.
Водночас в аеропорту Домодєдово стверджують, що працюють у штатному режимі.
Атака дронів
Тим часом мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито збила 26 безпілотників, які летіли курсом на Москву.
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Прямо зараз українські дрони намагаються атакувати москву у відповідь на удар по Києву, але, на жаль, поки нічого не виходить.
Тому що подолати московську ППО дрони Штілермана не можуть через конструктивні особливості, а дрони Касьянова ліквідовані за викриття топ-корупції.
Така у нас війна...