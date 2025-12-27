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Новини Відео Атака БпЛА на Москву
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Понад 100 рейсів затримали в аеропортах Москви через атаку безпілотників. ВIДЕО

Через атаку безпілотників ввечері суботи, 27 грудня, в столиці РФ Москві затримують понад 100 рейсів.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

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Авіарейси затримуються

За даними телеграм-каналу, у Внуково та Шереметьєво переповнені зали очікування - пасажири тісняться в очікуванні скасування плану "Килим".

В аеропорту Шереметьєво з 17:00 до 19:30 частина літаків йшла на запасні аеродроми, а кілька рейсів скасували.

Також в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі затримуються на виліт 18 рейсів, ще вісім - скасували.

Водночас в аеропорту Домодєдово стверджують, що працюють у штатному режимі.

Читайте також: Нічна атака дронів на Москву: російська ППО нібито збила 8 БпЛА

Атака дронів

Тим часом мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито збила 26 безпілотників, які летіли курсом на Москву.

Дивіться також: У Підмосков’ї зникло світло: повідомлялося про атаку дронів. ВIДЕО

Автор: 

аеропорт (1871) безпілотник БпЛА (6102) москва (1398) атака (1803)
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Топ коментарі
+11
Юрій Касьянов

Прямо зараз українські дрони намагаються атакувати москву у відповідь на удар по Києву, але, на жаль, поки нічого не виходить.

Тому що подолати московську ППО дрони Штілермана не можуть через конструктивні особливості, а дрони Касьянова ліквідовані за викриття топ-корупції.

Така у нас війна...
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27.12.2025 21:10 Відповісти
+9
Обіцяв блекаут москві, а зробив Києву та іншим населеним пунктам України! Замість Фламінго з конвеєра відлітають друзі-фламінго зеленського з України! Ну переплутав трохи чувак!
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27.12.2025 21:19 Відповісти
+8
Кожну годину туди потрібно посилати БПЛА - нехай живуть в аеропорту... і "дякують" пуйлу
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27.12.2025 21:05 Відповісти

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