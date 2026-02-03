Россиян обязывают предоставлять смартфоны на проверку в метро, - ЦПД
В московском метро будут проверять смартфоны пассажиров. Аналогичную практику накануне ввели и в метро Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Подобные нововведения руководство метрополитена расплывчато объясняет "мерами безопасности" и "обеспечением комфорта пассажиров".
В то же время россиянам никто не объясняет, что именно будут проверять в гаджетах пассажиров
При этом содержимое смартфона в РФ вполне может стать причиной уголовного преследования за "фейки об армии" или поиск экстремистских материалов в интернете.
"Прикрываясь вопросами "безопасности", российские власти продолжают "закручивать гайки", ограничивать свободу и запугивать собственное население с целью подавить любую нелояльность к режиму даже в частной жизни. Похоже, в Кремле рассчитывают, что возможность проверки смартфона должна заставить людей избегать потенциальной "крамолы" даже в личной переписке", - пишут в ЦПД.
Ідентифікація по фото відео, тексту. Видати постанову кабміну щоб громадяни носили розблоковані телефони. За злісну непокору поліції - штраф і арешт на троє діб.
Інакше ми орків не переженемо.
Ну а також, можливо, і сканують на відвідування крамольних сайтів .
Цифровий концтабор в дії . ( В "Дії" , для рифми ) . Точно арахамії будуть мавпувати