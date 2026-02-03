Россиян обязывают предоставлять смартфоны на проверку в метро, - ЦПД

В московском метро будут проверять смартфоны пассажиров. Аналогичную практику накануне ввели и в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подобные нововведения руководство метрополитена расплывчато объясняет "мерами безопасности" и "обеспечением комфорта пассажиров".

В то же время россиянам никто не объясняет, что именно будут проверять в гаджетах пассажиров

При этом содержимое смартфона в РФ вполне может стать причиной уголовного преследования за "фейки об армии" или поиск экстремистских материалов в интернете.

"Прикрываясь вопросами "безопасности", российские власти продолжают "закручивать гайки", ограничивать свободу и запугивать собственное население с целью подавить любую нелояльность к режиму даже в частной жизни. Похоже, в Кремле рассчитывают, что возможность проверки смартфона должна заставить людей избегать потенциальной "крамолы" даже в личной переписке", - пишут в ЦПД.

Судячи по нашим законам ми кацапів з деяким відставанням "доганяємо". Так що готуйтеся, скоро в наших метро!
03.02.2026 16:21 Ответить
Якщо в шароварах і з оселедцем, то перевірятимуть.
03.02.2026 16:22 Ответить
Спочатку будуть намагатися у всіх. ПОтім заї..уться і труситимуть тільки хачів. Ще трошки згодом ще більше заї..уться (бо хачів в метро там 80+%) і буде встановлена такса в Х ржублів за прохід без перешкод.
03.02.2026 16:28 Ответить
Так, а як вони перевірятимуть, вибороШно чи у всіх підряд? Ви уявляєте картину коли йде ріка кацапів до ескалатора і у кожного треба перевірити смартАХВон?
03.02.2026 16:17 Ответить
03.02.2026 16:22 Ответить
А шо, й такі там є?
03.02.2026 16:55 Ответить
03.02.2026 16:28 Ответить
А якщо знайдуть айфон то допит з імітацією страти.
03.02.2026 16:36 Ответить
03.02.2026 16:21 Ответить
Ні, недарма вони співають "нас нє догонят, нас нє догонят".
03.02.2026 16:36 Ответить
Сто відсотків зе шобло копіює усе який кацапів
03.02.2026 16:41 Ответить
Причому, прості смердячі смерди, як чернь, зобов'язані стояти на колінах, коли їх гаджети перевіряють і бити лобом землю, за гріхи свої перед Україною!
03.02.2026 16:22 Ответить
Менталітет такий, стояти перед барином на колінах і цілувати його чоботи, ще з часів монгольської орди.
03.02.2026 16:33 Ответить
Та мені взагалі н а с р а т и, що вони будуть там робити в свєму московськомк метро! Мо жуть навіть гі.но з лопати чайними ложечками їсти во славу путіна!
03.02.2026 16:56 Ответить
о, скоро зейло таку опцію перейме
03.02.2026 17:06 Ответить
Нам теж не завадить цей досвід, бо дуже багато щось ФСБшних шукателів легких заробітків розвелося, скоро з дитсадочків будуть вербувати.
03.02.2026 17:23 Ответить
Федорову потрібно розробити програму автоматичного сканування телефонів, з допомогою ші
Ідентифікація по фото відео, тексту. Видати постанову кабміну щоб громадяни носили розблоковані телефони. За злісну непокору поліції - штраф і арешт на троє діб.
Інакше ми орків не переженемо.
03.02.2026 17:32 Ответить
І по написаному ними на цензорі. Це в першу чергу.
03.02.2026 18:56 Ответить
Якщо немає ні одного поста де б була похвала Лідара - штраф і виправні роботи. В мене є один пост. Я хвалю Лідара за талановиту гру на піаніно. Ось так.
03.02.2026 21:13 Ответить
Архів є. Айпішники є. Провайдери скажуть, хто там в цей час шуткував. Ось тільки влада зміниться, і чекайте. Дивлячись, хто прийде, тому цензор архів продасть. Не сумнівайтесь.
04.02.2026 12:26 Ответить
Так я не зрозумів, хвалити Лідара чи парафінити? Хоч розірвись.
04.02.2026 12:42 Ответить
Хоч одівай, доню, труси, хоч скидай, все одно виї..ть.
06.02.2026 07:43 Ответить
это типа намек шо у нас скоро также будет?
03.02.2026 17:41 Ответить
А хіба є щось таке погане, чого зелені не мавпують у своїх патронів ??
03.02.2026 21:17 Ответить
А, згадав. У них був проект закону, що штраф мілліон фу'блєй , якщо не встановив шпигун-програму макzz !!
Ну а також, можливо, і сканують на відвідування крамольних сайтів .

Цифровий концтабор в дії . ( В "Дії" , для рифми ) . Точно арахамії будуть мавпувати
03.02.2026 21:15 Ответить
 
 