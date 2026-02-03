Росіян зобов’язують надавати смартфони на перевірку в метро, - ЦПД

У московському метро будуть перевіряти смартфони пасажирів. Аналогічну практику напередодні запровадили і в метро Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подібні нововведення керівництво метрополітену розпливчасто пояснює "заходами безпеки" та "забезпеченням комфорту пасажирів".

Водночас росіянам ніхто не пояснює, що саме перевірятимуть у гаджетах пасажирів

При цьому вміст смартфона в РФ цілком може стати причиною кримінального переслідування за "фейки про армію" або пошук екстремістських матеріалів в інтернеті.

"Прикриваючись питаннями "безпеки", російська влада продовжує "закручувати гайки", обмежувати свободу та залякувати власне населення з метою придушити будь-яку нелояльність до режиму навіть у приватному житті. Схоже, в Кремлі розраховують, що можливість перевірки смартфона має змусити людей уникати потенційної "крамоли" навіть в особистих переписках", - пишуть у ЦПД.

