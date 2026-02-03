Росіян зобов’язують надавати смартфони на перевірку в метро, - ЦПД

Росіян зобов’язують надавати смартфони на перевірку в метро

У московському метро будуть перевіряти смартфони пасажирів. Аналогічну практику напередодні запровадили і в метро Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подібні нововведення керівництво метрополітену розпливчасто пояснює "заходами безпеки" та "забезпеченням комфорту пасажирів".

Водночас росіянам ніхто не пояснює, що саме перевірятимуть у гаджетах пасажирів

При цьому вміст смартфона в РФ цілком може стати причиною кримінального переслідування за "фейки про армію" або пошук екстремістських матеріалів в інтернеті.

"Прикриваючись питаннями "безпеки", російська влада продовжує "закручувати гайки", обмежувати свободу та залякувати власне населення з метою придушити будь-яку нелояльність до режиму навіть у приватному житті. Схоже, в Кремлі розраховують, що можливість перевірки смартфона має змусити людей уникати потенційної "крамоли" навіть в особистих переписках", - пишуть у ЦПД.

Так, а як вони перевірятимуть, вибороШно чи у всіх підряд? Ви уявляєте картину коли йде ріка кацапів до ескалатора і у кожного треба перевірити смартАХВон?
03.02.2026 16:17 Відповісти
Якщо в шароварах і з оселедцем, то перевірятимуть.
03.02.2026 16:22 Відповісти
А шо, й такі там є?
03.02.2026 16:55 Відповісти
Спочатку будуть намагатися у всіх. ПОтім заї..уться і труситимуть тільки хачів. Ще трошки згодом ще більше заї..уться (бо хачів в метро там 80+%) і буде встановлена такса в Х ржублів за прохід без перешкод.
03.02.2026 16:28 Відповісти
А якщо знайдуть айфон то допит з імітацією страти.
03.02.2026 16:36 Відповісти
Судячи по нашим законам ми кацапів з деяким відставанням "доганяємо". Так що готуйтеся, скоро в наших метро!
03.02.2026 16:21 Відповісти
Ні, недарма вони співають "нас нє догонят, нас нє догонят".
03.02.2026 16:36 Відповісти
Сто відсотків зе шобло копіює усе який кацапів
03.02.2026 16:41 Відповісти
Причому, прості смердячі смерди, як чернь, зобов'язані стояти на колінах, коли їх гаджети перевіряють і бити лобом землю, за гріхи свої перед Україною!
03.02.2026 16:22 Відповісти
Менталітет такий, стояти перед барином на колінах і цілувати його чоботи, ще з часів монгольської орди.
03.02.2026 16:33 Відповісти
Та мені взагалі н а с р а т и, що вони будуть там робити в свєму московськомк метро! Мо жуть навіть гі.но з лопати чайними ложечками їсти во славу путіна!
03.02.2026 16:56 Відповісти
о, скоро зейло таку опцію перейме
03.02.2026 17:06 Відповісти
Нам теж не завадить цей досвід, бо дуже багато щось ФСБшних шукателів легких заробітків розвелося, скоро з дитсадочків будуть вербувати.
03.02.2026 17:23 Відповісти
Федорову потрібно розробити програму автоматичного сканування телефонів, з допомогою ші
Ідентифікація по фото відео, тексту. Видати постанову кабміну щоб громадяни носили розблоковані телефони. За злісну непокору поліції - штраф і арешт на троє діб.
Інакше ми орків не переженемо.
03.02.2026 17:32 Відповісти
І по написаному ними на цензорі. Це в першу чергу.
03.02.2026 18:56 Відповісти
Якщо немає ні одного поста де б була похвала Лідара - штраф і виправні роботи. В мене є один пост. Я хвалю Лідара за талановиту гру на піаніно. Ось так.
03.02.2026 21:13 Відповісти
Архів є. Айпішники є. Провайдери скажуть, хто там в цей час шуткував. Ось тільки влада зміниться, і чекайте. Дивлячись, хто прийде, тому цензор архів продасть. Не сумнівайтесь.
04.02.2026 12:26 Відповісти
Так я не зрозумів, хвалити Лідара чи парафінити? Хоч розірвись.
04.02.2026 12:42 Відповісти
Хоч одівай, доню, труси, хоч скидай, все одно виї..ть.
06.02.2026 07:43 Відповісти
это типа намек шо у нас скоро также будет?
03.02.2026 17:41 Відповісти
А хіба є щось таке погане, чого зелені не мавпують у своїх патронів ??
03.02.2026 21:17 Відповісти
А, згадав. У них був проект закону, що штраф мілліон фу'блєй , якщо не встановив шпигун-програму макzz !!
Ну а також, можливо, і сканують на відвідування крамольних сайтів .

Цифровий концтабор в дії . ( В "Дії" , для рифми ) . Точно арахамії будуть мавпувати
03.02.2026 21:15 Відповісти
 
 