УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17691 відвідувач онлайн
Новини
1 567 19

Російським вченим почали забороняти їздити за кордон, - ЦПД

Вченим РФ почали забороняти їздити за кордон

Російських вчених зобов’язали погоджувати в профільному міністерстві відрядження в так звані "недружні країни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Медіа РФ повідомляють, що через це багатьом вченим заборонили планові відрядження за кордон. Такі рішення пояснюють заходами безпеки, які ввели після арешту в Польщі російського археолога, що вів незаконні розкопки в Криму.

"Утім, справжня причина - посилення контролю за науковою спільнотою та ізоляція російських науковців від Заходу. У грудні минулого року стало відомо, що уряд РФ зобов’язав науковців погоджувати з ФСБ будь-яку співпрацю з іноземцями. Кремль системно встановлює повний контроль спецслужб над науковцями, які вважаються потенційно неблагонадійними через зв’язки з іноземцями та схильність до вольнодумства. У планах Путінської вертикалі зробити так, щоб точні науки служили виключно російському ВПК, а гуманітаристи — державній ідеології та пропаганді", - пишуть у ЦПД.

Що передувало?

Читайте: У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади

Автор: 

заборона (1491) наука (371) росія (69991) ЦПД (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зачекай! Залишився останній крок - оголосить вчених "винними" у "клевете на рассийскую армию", впаять строк, і запхнуть вчених у "шараги", на перлову кашу і хліб...
показати весь коментар
02.02.2026 17:24 Відповісти
+5
FYI, як показує статистика, вчені, яких спакували в ГУЛАГ, там трохи відкиздили, а потім з "общіх" перевели в "шарашку", працювали набагато ефективніше за своїх колег на волі. А колеги на волі при "батькові народів" Джугашвілі під загрозою поїхати прибирати сніг за полярне коло, працювали набагато ефективніше за своїх колег без "батька народів".
Кацапи йдуть протоптаною стежкою.
показати весь коментар
02.02.2026 17:21 Відповісти
+4
тіпа нашим вченим до 60 ти за кордон їздити можна ..
показати весь коментар
02.02.2026 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таперіча у ніх будіт большє врємєні для аткритій.
показати весь коментар
02.02.2026 17:10 Відповісти
Замість нових відкриттів, відкривати тепер можна буде зубами пляшку для генерала ФСБ
показати весь коментар
02.02.2026 17:13 Відповісти
Зачекай! Залишився останній крок - оголосить вчених "винними" у "клевете на рассийскую армию", впаять строк, і запхнуть вчених у "шараги", на перлову кашу і хліб...
показати весь коментар
02.02.2026 17:24 Відповісти
так все і так йде по сценарію сторічної давнини, так що можно чекати якогось "дєла фізіков" або "дєла учоних".

Це ж було вже (с)
показати весь коментар
02.02.2026 18:34 Відповісти
То ху...ло не подумав що про те що він заважає фсбшнікам. Раніше він казав, про те що на заході щось розроблять, а ми цап, царап. А що зараз робити вчені хоча щось розуміти могли, а фсбшників відразу вирахують
показати весь коментар
02.02.2026 17:52 Відповісти
тіпа нашим вченим до 60 ти за кордон їздити можна ..
показати весь коментар
02.02.2026 17:14 Відповісти
жінкам можна
показати весь коментар
02.02.2026 22:58 Відповісти
FYI, як показує статистика, вчені, яких спакували в ГУЛАГ, там трохи відкиздили, а потім з "общіх" перевели в "шарашку", працювали набагато ефективніше за своїх колег на волі. А колеги на волі при "батькові народів" Джугашвілі під загрозою поїхати прибирати сніг за полярне коло, працювали набагато ефективніше за своїх колег без "батька народів".
Кацапи йдуть протоптаною стежкою.
показати весь коментар
02.02.2026 17:21 Відповісти
Тобто замість "на Бірлін" тепер для вчених а потім для всіх буде "на Калиму"
показати весь коментар
02.02.2026 17:44 Відповісти
Судячи з того, шо кажуть економісти, ГУЛАГ - це майже єдина можливість зберегти все те лайно в одній купі. В них економіка - "всьо". Величезна інфляція помножена на падіння виробництва помножена на щотижневі багатомільярдні вливання нічим не нзабезпеченого бабла в економіку. Плюс втрата зовнішніх ринків.
показати весь коментар
02.02.2026 19:06 Відповісти
То є добре. Не будуть підпадати під "вліяниє тлєтворного запада"
показати весь коментар
02.02.2026 17:28 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 17:31 Відповісти
"Гойда" вона **** така, коли не виходить з чужими приходить до "сваіх".
показати весь коментар
02.02.2026 17:34 Відповісти
Нєхер шастають!
показати весь коментар
02.02.2026 17:41 Відповісти
Як казав Петро 1, це для того, щоб дур москалів не був видний
показати весь коментар
02.02.2026 17:45 Відповісти
Правильно, нечего шастать по Европам, сидите в своем болоте...
показати весь коментар
02.02.2026 17:52 Відповісти
У кацапів є вчені -науковці ?
показати весь коментар
02.02.2026 18:23 Відповісти
якщо в них є ядерна зброя та ракети які нездатна збивати західна ПВО то мабудь і науковці є. все сміялися з "мопедів чмобіків та мангалів" а марно ((
показати весь коментар
02.02.2026 23:04 Відповісти
примітно, що зробила це не європа.
Вони досі приймають кацапів на всіх конгресах, ті спокійно виступають і публікують статті в поважних журналах, отримують гранти...
Нещодавно був сканадал із дочкою путіна, яка опубліковала статтю в якомусь науковому журналі. Ну а чо такого.
До того ж наші також не гребують публікуватися в одному списку з кацапами-співавторами. Так що ця заборона, то гуд, хоч прилетіла не з того боку.
показати весь коментар
02.02.2026 23:02 Відповісти
 
 