Російським вченим почали забороняти їздити за кордон, - ЦПД

Російських вчених зобов’язали погоджувати в профільному міністерстві відрядження в так звані "недружні країни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Медіа РФ повідомляють, що через це багатьом вченим заборонили планові відрядження за кордон. Такі рішення пояснюють заходами безпеки, які ввели після арешту в Польщі російського археолога, що вів незаконні розкопки в Криму.

"Утім, справжня причина - посилення контролю за науковою спільнотою та ізоляція російських науковців від Заходу. У грудні минулого року стало відомо, що уряд РФ зобов’язав науковців погоджувати з ФСБ будь-яку співпрацю з іноземцями. Кремль системно встановлює повний контроль спецслужб над науковцями, які вважаються потенційно неблагонадійними через зв’язки з іноземцями та схильність до вольнодумства. У планах Путінської вертикалі зробити так, щоб точні науки служили виключно російському ВПК, а гуманітаристи — державній ідеології та пропаганді", - пишуть у ЦПД.

Що передувало?

Читайте: У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади