Російським вченим почали забороняти їздити за кордон, - ЦПД
Російських вчених зобов’язали погоджувати в профільному міністерстві відрядження в так звані "недружні країни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Подробиці
Медіа РФ повідомляють, що через це багатьом вченим заборонили планові відрядження за кордон. Такі рішення пояснюють заходами безпеки, які ввели після арешту в Польщі російського археолога, що вів незаконні розкопки в Криму.
"Утім, справжня причина - посилення контролю за науковою спільнотою та ізоляція російських науковців від Заходу. У грудні минулого року стало відомо, що уряд РФ зобов’язав науковців погоджувати з ФСБ будь-яку співпрацю з іноземцями. Кремль системно встановлює повний контроль спецслужб над науковцями, які вважаються потенційно неблагонадійними через зв’язки з іноземцями та схильність до вольнодумства. У планах Путінської вертикалі зробити так, щоб точні науки служили виключно російському ВПК, а гуманітаристи — державній ідеології та пропаганді", - пишуть у ЦПД.
Що передувало?
- Російським ученим та науковим організаціям заборонили співпрацювати з іноземцями без узгодження з Федеральною службою безпеки.
- Президент Росії вимагає від молодих російських вчених винайти технології на заміну іноземним. Крім того, Путін хоче змусити бізнес фінансувати науку, щоб досягти "технологічного лідерства Росії".
- Однак, Російська влада готується різко скоротити фінансування великих державних наукових проєктів, щоб заощадити гроші в бюджеті на 2025 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж було вже (с)
Кацапи йдуть протоптаною стежкою.
Вони досі приймають кацапів на всіх конгресах, ті спокійно виступають і публікують статті в поважних журналах, отримують гранти...
Нещодавно був сканадал із дочкою путіна, яка опубліковала статтю в якомусь науковому журналі. Ну а чо такого.
До того ж наші також не гребують публікуватися в одному списку з кацапами-співавторами. Так що ця заборона, то гуд, хоч прилетіла не з того боку.