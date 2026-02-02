Российским ученым начали запрещать ездить за границу, - ЦПД
Российских ученых обязали согласовывать в профильном министерстве командировки в так называемые "недружественные страны".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Подробности
Медиа РФ сообщают, что из-за этого многим ученым запретили плановые командировки за границу. Такие решения объясняют мерами безопасности, которые ввели после ареста в Польше российского археолога, проводившего незаконные раскопки в Крыму.
"Впрочем, настоящая причина - усиление контроля за научным сообществом и изоляция российских ученых от Запада. В декабре прошлого года стало известно, что правительство РФ обязало ученых согласовывать с ФСБ любое сотрудничество с иностранцами. Кремль системно устанавливает полный контроль спецслужб над учеными, которые считаются потенциально неблагонадежными из-за связей с иностранцами и склонности к вольномыслию. В планах путинской вертикали сделать так, чтобы точные науки служили исключительно российскому ВПК, а гуманитарии — государственной идеологии и пропаганде", — пишут в ЦПД.
Что предшествовало?
- Российским ученым и научным организациям запретили сотрудничать с иностранцами без согласования с Федеральной службой безопасности.
- Президент России требует от молодых российских ученых изобрести технологии на замену иностранным. Кроме того, Путин хочет заставить бизнес финансировать науку, чтобы достичь "технологического лидерства России".
- Однако российские власти готовятся резко сократить финансирование крупных государственных научных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете на 2025 год.
Це ж було вже (с)
Кацапи йдуть протоптаною стежкою.
Вони досі приймають кацапів на всіх конгресах, ті спокійно виступають і публікують статті в поважних журналах, отримують гранти...
Нещодавно був сканадал із дочкою путіна, яка опубліковала статтю в якомусь науковому журналі. Ну а чо такого.
До того ж наші також не гребують публікуватися в одному списку з кацапами-співавторами. Так що ця заборона, то гуд, хоч прилетіла не з того боку.