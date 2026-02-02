Российским ученым начали запрещать ездить за границу, - ЦПД

Российских ученых обязали согласовывать в профильном министерстве командировки в так называемые "недружественные страны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Медиа РФ сообщают, что из-за этого многим ученым запретили плановые командировки за границу. Такие решения объясняют мерами безопасности, которые ввели после ареста в Польше российского археолога, проводившего незаконные раскопки в Крыму.

"Впрочем, настоящая причина - усиление контроля за научным сообществом и изоляция российских ученых от Запада. В декабре прошлого года стало известно, что правительство РФ обязало ученых согласовывать с ФСБ любое сотрудничество с иностранцами. Кремль системно устанавливает полный контроль спецслужб над учеными, которые считаются потенциально неблагонадежными из-за связей с иностранцами и склонности к вольномыслию. В планах путинской вертикали сделать так, чтобы точные науки служили исключительно российскому ВПК, а гуманитарии — государственной идеологии и пропаганде", — пишут в ЦПД.

Что предшествовало?

Читайте: В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения