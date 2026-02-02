Российским ученым начали запрещать ездить за границу, - ЦПД

Российских ученых обязали согласовывать в профильном министерстве командировки в так называемые "недружественные страны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Медиа РФ сообщают, что из-за этого многим ученым запретили плановые командировки за границу. Такие решения объясняют мерами безопасности, которые ввели после ареста в Польше российского археолога, проводившего незаконные раскопки в Крыму.

"Впрочем, настоящая причина - усиление контроля за научным сообществом и изоляция российских ученых от Запада. В декабре прошлого года стало известно, что правительство РФ обязало ученых согласовывать с ФСБ любое сотрудничество с иностранцами. Кремль системно устанавливает полный контроль спецслужб над учеными, которые считаются потенциально неблагонадежными из-за связей с иностранцами и склонности к вольномыслию. В планах путинской вертикали сделать так, чтобы точные науки служили исключительно российскому ВПК, а гуманитарии — государственной идеологии и пропаганде", — пишут в ЦПД.

Зачекай! Залишився останній крок - оголосить вчених "винними" у "клевете на рассийскую армию", впаять строк, і запхнуть вчених у "шараги", на перлову кашу і хліб...
02.02.2026 17:24 Ответить
FYI, як показує статистика, вчені, яких спакували в ГУЛАГ, там трохи відкиздили, а потім з "общіх" перевели в "шарашку", працювали набагато ефективніше за своїх колег на волі. А колеги на волі при "батькові народів" Джугашвілі під загрозою поїхати прибирати сніг за полярне коло, працювали набагато ефективніше за своїх колег без "батька народів".
Кацапи йдуть протоптаною стежкою.
02.02.2026 17:21 Ответить
тіпа нашим вченим до 60 ти за кордон їздити можна ..
02.02.2026 17:14 Ответить
таперіча у ніх будіт большє врємєні для аткритій.
02.02.2026 17:10 Ответить
Замість нових відкриттів, відкривати тепер можна буде зубами пляшку для генерала ФСБ
02.02.2026 17:13 Ответить
так все і так йде по сценарію сторічної давнини, так що можно чекати якогось "дєла фізіков" або "дєла учоних".

Це ж було вже (с)
02.02.2026 18:34 Ответить
То ху...ло не подумав що про те що він заважає фсбшнікам. Раніше він казав, про те що на заході щось розроблять, а ми цап, царап. А що зараз робити вчені хоча щось розуміти могли, а фсбшників відразу вирахують
02.02.2026 17:52 Ответить
жінкам можна
02.02.2026 22:58 Ответить
Тобто замість "на Бірлін" тепер для вчених а потім для всіх буде "на Калиму"
02.02.2026 17:44 Ответить
Судячи з того, шо кажуть економісти, ГУЛАГ - це майже єдина можливість зберегти все те лайно в одній купі. В них економіка - "всьо". Величезна інфляція помножена на падіння виробництва помножена на щотижневі багатомільярдні вливання нічим не нзабезпеченого бабла в економіку. Плюс втрата зовнішніх ринків.
02.02.2026 19:06 Ответить
То є добре. Не будуть підпадати під "вліяниє тлєтворного запада"
02.02.2026 17:28 Ответить
02.02.2026 17:31 Ответить
"Гойда" вона **** така, коли не виходить з чужими приходить до "сваіх".
02.02.2026 17:34 Ответить
Нєхер шастають!
02.02.2026 17:41 Ответить
Як казав Петро 1, це для того, щоб дур москалів не був видний
02.02.2026 17:45 Ответить
Правильно, нечего шастать по Европам, сидите в своем болоте...
02.02.2026 17:52 Ответить
У кацапів є вчені -науковці ?
02.02.2026 18:23 Ответить
якщо в них є ядерна зброя та ракети які нездатна збивати західна ПВО то мабудь і науковці є. все сміялися з "мопедів чмобіків та мангалів" а марно ((
02.02.2026 23:04 Ответить
примітно, що зробила це не європа.
Вони досі приймають кацапів на всіх конгресах, ті спокійно виступають і публікують статті в поважних журналах, отримують гранти...
Нещодавно був сканадал із дочкою путіна, яка опубліковала статтю в якомусь науковому журналі. Ну а чо такого.
До того ж наші також не гребують публікуватися в одному списку з кацапами-співавторами. Так що ця заборона, то гуд, хоч прилетіла не з того боку.
02.02.2026 23:02 Ответить
 
 