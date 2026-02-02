В 2025 году Россия зафиксировала рекордное количество нападений на школы и другие учебные заведения - больше всего с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробности нападений

По подсчетам российских СМИ, в течение прошлого года в РФ произошло не менее 11 нападений на школы, детские сады, колледжи и университеты. С 2021 года объектами атак стали 30 образовательных учреждений, жертвами - не менее 39 человек, еще 156 человек получили ранения.

В большинстве случаев нападавшие использовали холодное оружие — ножи и молотки, в ряде эпизодов применялось огнестрельное оружие. Важно, что в статистику включены только умышленные атаки, а не спонтанные конфликты или драки.

"Рост насилия в образовательной среде является симптомом общей социальной деградации. Война, которую развязал Кремль, разрушает российское общество изнутри. Государство годами героизировало агрессию, милитаризировало сознание и подавало насилие как нормальный и оправданный способ "решения проблем". Сегодня Россия пожинает плоды собственной военной пропаганды", — пишут в ЦПД.

