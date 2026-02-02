Різанина у російській школі
У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади

У 2025 році Росія зафіксувала рекордну кількість нападів на школи та інші навчальні заклади - найбільше від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подробиці нападів

За підрахунками російських медіа, протягом минулого року в РФ відбулося щонайменше 11 нападів на школи, дитсадки, коледжі та університети. З 2021 року об’єктами атак стали 30 освітніх установ, жертвами - щонайменше 39 осіб, ще 156 людей зазнали поранення.

У більшості випадків нападники використовували холодну зброю — ножі та молотки, у низці епізодів застосовувалася вогнепальна зброя. Важливо, що до статистики включені лише умисні атаки, а не спонтанні конфлікти чи бійки.

"Зростання насильства в освітньому середовищі є симптомом загальної суспільної деградації. Війна, яку розв’язав Кремль, руйнує російське суспільство зсередини. Держава роками героїзувала агресію, мілітаризувала свідомість і подавала насильство як нормальний та виправданий спосіб "вирішення проблем". Сьогодні Росія пожинає плоди власної воєнної пропаганди", - пишуть у ЦПД.

Так і хер з ними. Перехерячте один одного, кацапье іпуче.
показати весь коментар
02.02.2026 16:10 Відповісти
 
 