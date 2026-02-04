За одну ніч ППО Третього корпусу збила 33 "шахеди", які летіли на мирні міста (оновлено)
У ніч на 3 лютого під час масованої атаки Росії підрозділи ППО Третього армійського корпусу збили 33 БпЛА типу Shahed, які летіли атакувати мирні міста на Сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"В дії — ешелонована система захисту, яку розгорнули корпус, бригади й підрозділи, щоб прикривати наші війська на передовій. Водночас бійці Трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які РФ скеровує на удари по всій Україні", — повідомили в корпусі.
Корпус Андрія Білецького менше ніж за рік розгорнув ешелоновану систему повітряного захисту для завчасного виявлення і знищення повітряних цілей ворога.
Корпусна ППО прикриває війська на передових рубежах, захищає тили і логістику, перехоплює дрони, які росіяни запускають по Харкову, Києву, Дніпру та інших мирних містах.
ППО діє по всій ширині та глибині смуги корпусу. Підрозділи зенітних ракетних військ є в кожному батальйоні, створено також дивізіон ППО бригадного рівня. Захисники неба мають справу з усіма наявними у РФ засобами повітряного нападу.
так гарно, що у нас воює виключно третій армійський імені білецького!
тільки вони перемагають, збивають та наступають!
всі інші кляті ухилянти та сзч!
навіть партія імені білецького стрімко рветься у лідери на виборах!
Просто зазвичай шахеди збивають МВГ та літаки та вертольоти.
Якщо вони дійсно обороняли якийсь важливий об'єкт то цілком реально.
А то вийде думка, що 3-му вся найкраща техніка а у інших голяк, волонтери присилають.
Бригада Б отримала з бюджету 0 мільйонів і збила 10 шахедів...
Все впирається в ресурс.
Бригада А може своїм пацанам закривати 100 тисяч в місяць.
А бригада Б може закривати лише 30, бо інакше прийде ДБР і зробить атата...