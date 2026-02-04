За одну ніч ППО Третього корпусу збила 33 "шахеди", які летіли на мирні міста (оновлено)

У ніч на 3 лютого під час масованої атаки Росії підрозділи ППО Третього армійського корпусу збили 33 БпЛА типу Shahed, які летіли атакувати мирні міста на Сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"В дії — ешелонована система захисту, яку розгорнули корпус, бригади й підрозділи, щоб прикривати наші війська на передовій. Водночас бійці Трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які РФ скеровує на удари по всій Україні", — повідомили в корпусі.

Корпус Андрія Білецького менше ніж за рік розгорнув ешелоновану систему повітряного захисту для завчасного виявлення і знищення повітряних цілей ворога.

Корпусна ППО прикриває війська на передових рубежах, захищає тили і логістику, перехоплює дрони, які росіяни запускають по Харкову, Києву, Дніпру та інших мирних містах.

ППО діє по всій ширині та глибині смуги корпусу. Підрозділи зенітних ракетних військ є в кожному батальйоні, створено також дивізіон ППО бригадного рівня. Захисники неба мають справу з усіма наявними у РФ засобами повітряного нападу.

