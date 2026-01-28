Здійснили 19 скидів з БпЛА та знищили 16 укриттів ворога: бойова робота дронарів 53-ї ОМБр

На Лиманському напрямку українські захисники Третього армійського корпусу здійснили низку скидів з БпЛА по укриттях окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прицільними ударами по будівлях та лісосмугах знищено російську піхоту, яка намагалася накопичуватись.

На кадрах зафіксована бойова робота 1-го механізованого батальйону 53-ї ОМБр, які уразили 16 укриттів, здійснивши 19 скидів з БпЛА.

