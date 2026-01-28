Осуществили 19 сбросов с БПЛА и уничтожили 16 укрытий врага: боевая работа дронарей 53-й ОМБр

На Лиманском направлении украинские защитники Третьего армейского корпуса осуществили ряд сбросов с БПЛА по укрытиям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прицельными ударами по зданиям и лесополосам уничтожена российская пехота, которая пыталась скопиться.

На кадрах зафиксирована боевая работа 1-го механизированного батальона 53-й ОМБр, который поразил 16 укрытий, осуществив 19 сбросов с БПЛА.

армия РФ уничтожение 53 отдельная механизированная бригада дроны Лиман Третий армейский корпус
