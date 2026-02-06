Экипаж украинского вертолета Ми-8 из пулемета "Minigun" сбил вражеский "Shahed-136". ВИДЕО

Воздушные Силы ВСУ внедряют новую эффективную тактику борьбы с иранскими дронами-камикадзе, привлекая армейскую авиацию. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры уничтожения российского "шахеда" прямо с борта вертолета.

На видео зафиксировано, как экипаж Ми-8 выходит на перехват барражирующего боеприпаса и открывает огонь на поражение.

Охота в воздухе:

Применение "Minigun": Для ликвидации цели бортовой стрелок использовал многоствольный пулемет "Minigun", скорострельность которого позволяет создать плотную стену огня, не оставляя шансов маневренным беспилотникам.

Эффективная тактика: Использование вертолетов для охоты за "шахедами" позволяет мобильно перехватывать дроны в районах, где трудно развернуть наземные группы, и уничтожать их до подлета к мирным городам.

Результат: После короткой очереди "Shahed-136" вспыхивает в воздухе и разлетается на куски, прекращая свой террористический полет.

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Уничтожение дронов-камикадзе с помощью авиационных пулеметов является рациональным способом защиты неба, который позволяет сохранять дефицитные зенитные ракеты для более сложных целей.

"Экипаж вертолета Ми-8 ВС ВСУ огнем из пулемета "Minigun" сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136". Мастерская работа наших пилотов и стрелков в воздушном пространстве Украины", - говорится в комментарии к видео.

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