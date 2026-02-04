2 945 9

За одну ночь ПВО Третьего корпуса сбила 33 "шахеда", летевших на мирные города (обновлено)

В ночь на 3 февраля во время массированной атаки России подразделения ПВО Третьего армейского корпуса сбили 33 БПЛА типа Shahed, летевших атаковать мирные города на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В действии - эшелонированная система защиты, развернутая корпусом, бригадами и подразделениями, чтобы прикрывать наши войска на передовой. В то же время, бойцы Тройки удерживают первый рубеж обороны страны в небе и уничтожают дроны, которые РФ направляет на удары по всей Украине", - сообщили в корпусе.

Корпус Андрея Билецкого менее чем через год развернул эшелонированную систему воздушной защиты для преждевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей врага.

Корпусная ПВО прикрывает войска на передовых рубежах, защищает тылы и логистику, перехватывает дроны, которые россияне запускают по Харькову, Киеву, Днепру и другим мирным городам.

ПВО действует по всей ширине и глубине полосы корпуса. Подразделения зенитных ракетных войск есть в каждом батальоне, создан также дивизион ПВО бригадного уровня. Защитники неба имеют дело со всеми имеющимися в РФ средствами воздушного нападения.

ой!
так гарно, що у нас воює виключно третій армійський імені білецького!
тільки вони перемагають, збивають та наступають!
всі інші кляті ухилянти та сзч!
навіть партія імені білецького стрімко рветься у лідери на виборах!
03.02.2026 22:21 Ответить
збивай більше, то станеш лідером замість них
03.02.2026 22:28 Ответить
Ми всі тільки за!!
Просто зазвичай шахеди збивають МВГ та літаки та вертольоти.
Якщо вони дійсно обороняли якийсь важливий об'єкт то цілком реально.
А то вийде думка, що 3-му вся найкраща техніка а у інших голяк, волонтери присилають.
04.02.2026 01:24 Ответить
У відсотках?
03.02.2026 22:53 Ответить
10%
04.02.2026 07:34 Ответить
Не всі ішакєди оснащені камерами верхнього огляду.
04.02.2026 16:14 Ответить
... кандидат, одним словом! Спамить ефір..., як один воює
04.02.2026 16:48 Ответить
Це все буде добре якщо ми знаємо що бригада А отримала з бюджету 100 мільйонів і збила 30 шахедів.
Бригада Б отримала з бюджету 0 мільйонів і збила 10 шахедів...
Все впирається в ресурс.
Бригада А може своїм пацанам закривати 100 тисяч в місяць.
А бригада Б може закривати лише 30, бо інакше прийде ДБР і зробить атата...
04.02.2026 18:02 Ответить
не у всех есть ахметки покровители, вернее есть лишь у некоторых🤣🤪
04.02.2026 18:19 Ответить
 
 