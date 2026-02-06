РФ атаковала "Кинжалами", Х-59/69 и более 300 БПЛА: Силы ПВО обезвредили 297 целей

РФ 6 февраля била Кинжалами, ракетами и шахедами: что известно?

Россияне атаковали Украину более чем 300 БПЛА различных типов, а также 7 ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, рашисты выпустили 328 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, около 200 из них – "шахеды".

Также враг осуществил пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Ні одної ракети((
06.02.2026 12:54 Ответить
Щодо ракет -респект роботі ЗСУ
06.02.2026 12:55 Ответить
Не досягди цідей ракети? Ой, сумнівно...
06.02.2026 12:57 Ответить
А навіщо повідомляти якщо уражені не цивільні об'єкти.
06.02.2026 13:09 Ответить
А тобі так хотілося щоб попало попаде тобі прямо в дурну діряву макітру
06.02.2026 14:15 Ответить
йдеш ти *****
06.02.2026 14:53 Ответить
От тут і стає очевидно, що ппотидією цьому терору має бути терор у відповідь. ППО - це пасивна оборона, яка дає ******** стан - частина засрбів урвження ворога знешкоджена, але частина таки влучила і наробила біди. Щоб удари припинилися, чи принаймні ослабли, потрібно знищувати можливості ворога атакувати - тобто знищувати пускові, склади озброєнь, потужності, які ці озброєння виробляють і звісно ж ворожі ТЕЦ, ДРЕС, ГЕС, генеруючі і передавальні потужності.
06.02.2026 13:20 Ответить
мАцква прикрита щільно, не проб'єш.
На інші регіони мАцкві насерти.
Захід скаже: обоє рябоє, разбірайтєсь мєжду собой самі.
Розбермося самі, без Заходу?
06.02.2026 13:33 Ответить
Ніт, не прикрита щільно. Нагадаю, що наш дрон без великих проблем долетів до самого кремля. Проблема в ьому, що швидше за все по мацкві не б'ють. Або нема чим, або нема наказу. Швидше перше. І яким би щільним не був захист - при масованій атаці він перевантажується і пропумкає удари.
06.02.2026 14:02 Ответить
Не прикрита щільно, тільки про успішні (щоб без світла/тепла частина міста пару днів сиділа) ми не чули ані разу.
06.02.2026 14:07 Ответить
Я написав, чому. Повторю ще раз :
а) нема чим, або того, що є - не достатньо.
б) нема команди/волі у керівництва держави на подібні масовані удари.
06.02.2026 14:42 Ответить
Ну, якщо так подивитись, то і у русні недостатньо для того, щоб двома-трьома ударами зробити електроенергію історією на всій території України.
06.02.2026 14:43 Ответить
Русня завдає масованих ударів 300 + безпілотниками і 5+ ракетами. Чи відомо вам про українські удари такою кількістю.?
06.02.2026 14:52 Ответить
Кажу про гіпотетичну "достатність". Навіть таких ударів недостатньо, щоб покласти Україну повністю і на дуже довго (місяці геть без електроенергії по всій країні).
Це при руснявих можливостях і нашій різниці розмірів.
06.02.2026 14:57 Ответить
Стосовно України - згідний, бо ми боремося за виживання і якщо відступимо ми, то перестанемо існувати. Стосовно кацапіх - нн впевнений. Якщо вони відступлять, то залишаться у своїх межах, зі світлом, теплом і без ударів. Тому впевнений, що регулярні масовані удари України по кацапському тилу мали б вирішальний вплив на припинення агресії.
06.02.2026 15:09 Ответить
Під "тилом" маєте на увазі руснявих цивільних?
06.02.2026 15:23 Ответить
Якщо такі працюють на русняву оборонку, то так.
06.02.2026 22:21 Ответить
Русня точно так само виправдовує свій терор.
Тільки європейські політики у абсолютній своїй більшості, як і пересічні європейці, у це чомусь не сильно вірять.
07.02.2026 10:26 Ответить
тобто 7 ракет влучили ( ..кепсько
06.02.2026 13:38 Ответить
Коли нарешті знесуть завод в єлабузі ? адже ворог посилює виробництво бпла як і ракет ,після відставки Малюка жоднеої успішної операції на території ворога.
06.02.2026 14:45 Ответить
 
 