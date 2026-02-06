РФ атаковала "Кинжалами", Х-59/69 и более 300 БПЛА: Силы ПВО обезвредили 297 целей

Россияне атаковали Украину более чем 300 БПЛА различных типов, а также 7 ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, рашисты выпустили 328 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, около 200 из них – "шахеды".

Также враг осуществил пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется.



Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

