РФ атаковала "Кинжалами", Х-59/69 и более 300 БПЛА: Силы ПВО обезвредили 297 целей
Россияне атаковали Украину более чем 300 БПЛА различных типов, а также 7 ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, рашисты выпустили 328 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, около 200 из них – "шахеды".
Также враг осуществил пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
На інші регіони мАцкві насерти.
Захід скаже: обоє рябоє, разбірайтєсь мєжду собой самі.
Розбермося самі, без Заходу?
а) нема чим, або того, що є - не достатньо.
б) нема команди/волі у керівництва держави на подібні масовані удари.
Це при руснявих можливостях і нашій різниці розмірів.
Тільки європейські політики у абсолютній своїй більшості, як і пересічні європейці, у це чомусь не сильно вірять.