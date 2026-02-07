Війська РФ ударили по енергетичному об’єкту на Прикарпатті, є пошкодження у двох громадах

Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став енергетичний об’єкт.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, на щастя, минулося без постраждалих.

На цю годину відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

"Також через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії. Щира подяка Силам протиповітряної оборони за злагоджену, професійну та ефективну роботу цієї ночі", - пише Онищук.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

