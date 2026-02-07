3 749 28

РФ завдала удару по критичній енергомережі України, - Шмигаль

Масована атака на енергетичні об’єкти України

З ночі 7 лютого ворог атакував ключові підстанції та ТЕС України. Введено кілька черг аварійних відключень по всій країні.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністра енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", - йдеться в повідомленні

Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.

"Атака триває. Енергетики готові розпочинати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків", - долав Шмигаль.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

+13
А чому Україна не завдала ударів по енеретиці московії? Чи це така загальна гра в примушення україців до капітуляції? Фактично нам вже не вигідний мір нів'якому сенсі. Наша вся енергетика і промисловість повністю знищена так що нам втрачати немає чого. А от у рашистів ще не пахане поле і повно жирних цілей
показати весь коментар
07.02.2026 09:15 Відповісти
+10
ніколи такого не було і от знову

Zельоні Гниди і холуї виповзають з потужним словесним поносом
показати весь коментар
07.02.2026 09:08 Відповісти
+7
Мабуть тому що в керівництві є зрадники які домовились з ворогом
показати весь коментар
07.02.2026 09:47 Відповісти
Дякувати лідору за потужний захист.
показати весь коментар
07.02.2026 09:21 Відповісти
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации. Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения».

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
показати весь коментар
07.02.2026 09:14 Відповісти
Якби було чим ще бити по Московії...
показати весь коментар
07.02.2026 09:25 Відповісти
Бити є чим, було б бажання. Даже ті ж дрони якщо їх пускати роями на моцкву врешті прорвуть даже московське ППО. Бо у рашистів просто фізично не вистачить ракет все збити. Так як ракети ППО не тільки дуже дорогі а ще й складні в виробництві. І рашисти змушені будуть знімати ППО з інших ділянок фронту і об'єктів для оборони моцкви.
показати весь коментар
07.02.2026 09:34 Відповісти
То чому ж не пускають ці рої на мацкву, коли ви такий грамотєй?
показати весь коментар
07.02.2026 09:38 Відповісти
От з цього і починайте...
показати весь коментар
07.02.2026 10:08 Відповісти
Бити по москві - це, як битися головою об бетону стінку !
Там таке ПВО, що позбивають 99% усіх наших, навіть неіснуючих, зелених/рожевих ракет !
Бити треба навколо московського регіону.
Зараз, наприклад, у брянську, орлі, курску, бєлгороді, тамбові... конкретний дубарь.
Заморозити ці регіони та розбалансувати енергетику, а потім підбиратися до москви...
Але чим бити? Партнери нічого далекобійного не дають, а із нашого - тільки відоси...
показати весь коментар
07.02.2026 09:44 Відповісти
Бити можна даже самими дешевими фанерними дронами. Рашисти вимушені будуть збивати дорогущими ракетами даже повітряні кулі. Бо моцква для московського режиму це щось сакральне і недоторкане. Так як зараз Сосія і Бульбосрань тероризує країни НАТО повітряними кульками що призводить в Європі до колапсу. Чи в НАТО гірше ППО ніж на Сосії? І до сраки потужне моцковське ППО якщо до нього не буде ракет. У нас теж стоять ще потужніші системи ППО які нам Захід поставив. Але без достатньої кількості ракет рашисти даже шахедами вже обстрілюють Київ.
показати весь коментар
07.02.2026 09:53 Відповісти
В той час як весь світ святкує відкриття зимової Олімпіади ,рашиський варвар нищить Україну ,навіть в античні часи в Греції під час Олімпіади припинялись будь які війни ,але рашиська орда це варвари для них немає правил, цих чортів треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють.Смерть воєному злочинцю путіну.
показати весь коментар
07.02.2026 09:17 Відповісти
рашиська орда в олімпіаді не бере участі.
показати весь коментар
07.02.2026 09:35 Відповісти
Чому це не бере, бере тільки під нейтральним прапором. Але яка різниця під яким прапором, світ просто дозволив гнидам приїхати на олімпіаду
показати весь коментар
07.02.2026 19:10 Відповісти
"Блоки АЕС були розвантажені персоналом" - ну всьо..це надовго
показати весь коментар
07.02.2026 09:18 Відповісти
Усе в Божих руках, треба Богу молитися та в гріхах каятись, є за що
показати весь коментар
07.02.2026 09:18 Відповісти
Головний іудей країни, що є основним нашим гріхом, так не вважає... І ви загалом в курсі, що крім каяття ще треба і спокутувати гріхи свої? І скільки часу їх спокутувати - одному Богу відомо...
показати весь коментар
07.02.2026 09:32 Відповісти
Є якийсь зв'язок з тим чим більше гундосиння в щоденних відосиках і обстрілами України Як тільки пообіцяє блекаут на москві - масований обстріл,розкаже що треба наростити,посилити - знову обстріл.Можливо закрив би писок і промовчав,а краще дійсно серйозною роботою зайнявся?
показати весь коментар
07.02.2026 09:19 Відповісти
Ну якщо вже гундосій зійшов з олімпу і на загал заявив, що підрозділи ППО погано працюють, то ви уявляєте який хаос там дійсно твориться?
показати весь коментар
07.02.2026 09:29 Відповісти
Вже зрозуміло що ніяких переговорів немає , все це фікція .Трамп, наркоман і ***** просто чекають коли ми здамося .Єдиною перешкодою для Зеленського і його шайки в підписанні капітуляції це стійкість українського народу , тому і маємо саботаж в ППО щоб рашисти могли знищувати енергетику і вражати ВСІ цілі які запланували знищити , попри ******* торчка про стіну дронів .
показати весь коментар
07.02.2026 09:32 Відповісти
А шмигаль хіба що завдасть удару дупою в калюжу. Як і його пахан члєнограй.
показати весь коментар
07.02.2026 09:49 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову. А людям впарюють, що мовляв, треба до весни дожити, а потім легше буде. Серйозно? А весною, що, електрика не потрібна, а влітку? До весни від енергетики взагалі може нічого не залишитися. А шмигаль не хоче сказати, що проблеми зі світлом не тільки через обстріли кацапів, а ще й через те, що зелені не закупили достатньо палива для АЕС? Інфа про це періодично з'являється, але дуже швидко блокується
показати весь коментар
07.02.2026 09:52 Відповісти
Этому пид#ру надо идти прессекретарем в уркоэнерго. Только пи@здит. Так сказать ставит нас перед фактом . А,шо воно зробило для захисту енергосистеми? Під@арюга.
показати весь коментар
07.02.2026 09:56 Відповісти
Все за списком, який надав на болота ZEльц.....
показати весь коментар
07.02.2026 10:00 Відповісти
Все розвалили своїм недолугими керуванням і базіканням.. чорти зелені
показати весь коментар
07.02.2026 10:26 Відповісти
Зараз покажуть пуски фламідічей непонятно куди. Но по факту, для оманського ішака Москва-табу. Бо це резиденція самого Путіна, а як виявилось, унтерменшу Бубочке щось пускати у напрямку це суворо заборонено.
показати весь коментар
07.02.2026 10:38 Відповісти
 
 