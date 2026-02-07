РФ завдала удару по критичній енергомережі України, - Шмигаль
З ночі 7 лютого ворог атакував ключові підстанції та ТЕС України. Введено кілька черг аварійних відключень по всій країні.
Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністра енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", - йдеться в повідомленні
Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.
"Атака триває. Енергетики готові розпочинати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків", - долав Шмигаль.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации. Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения вторжение Гитлера в Польшу стало началом Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
Там таке ПВО, що позбивають 99% усіх наших, навіть неіснуючих, зелених/рожевих ракет !
Бити треба навколо московського регіону.
Зараз, наприклад, у брянську, орлі, курску, бєлгороді, тамбові... конкретний дубарь.
Заморозити ці регіони та розбалансувати енергетику, а потім підбиратися до москви...
Але чим бити? Партнери нічого далекобійного не дають, а із нашого - тільки відоси...