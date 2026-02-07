РФ завдала удару по критичній енергомережі України, - Шмигаль

З ночі 7 лютого ворог атакував ключові підстанції та ТЕС України. Введено кілька черг аварійних відключень по всій країні.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністра енергетики України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", - йдеться в повідомленні

Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.

"Атака триває. Енергетики готові розпочинати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків", - долав Шмигаль.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

