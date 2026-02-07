РФ нанесла удар по критической энергосети Украины, - Шмыгаль

С ночи 7 февраля враг атаковал ключевые подстанции и ТЭС Украины. Введены несколько очередей аварийных отключений по всей стране.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины. Враг нанес удар также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС", - говорится в сообщении

Блоки АЭС были разгружены персоналом. На данный момент по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики аварийных отключений.

"Атака продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков", - написал Шмыгаль.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

