РФ нанесла удар по критической энергосети Украины, - Шмыгаль

Массированная атака на энергетические объекты Украины

С ночи 7 февраля враг атаковал ключевые подстанции и ТЭС Украины. Введены несколько очередей аварийных отключений по всей стране.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины. Враг нанес удар также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС", - говорится в сообщении

Блоки АЭС были разгружены персоналом. На данный момент по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики аварийных отключений.

"Атака продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков", - написал Шмыгаль.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировались по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

А чому Україна не завдала ударів по енеретиці московії? Чи це така загальна гра в примушення україців до капітуляції? Фактично нам вже не вигідний мір нів'якому сенсі. Наша вся енергетика і промисловість повністю знищена так що нам втрачати немає чого. А от у рашистів ще не пахане поле і повно жирних цілей
07.02.2026 09:15 Ответить
ніколи такого не було і от знову

Zельоні Гниди і холуї виповзають з потужним словесним поносом
07.02.2026 09:08 Ответить
Мабуть тому що в керівництві є зрадники які домовились з ворогом
Дякувати лідору за потужний захист.
07.02.2026 09:21 Ответить
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своъм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
07.02.2026 09:14 Ответить
А чому Україна не завдала ударів по енеретиці московії? Чи це така загальна гра в примушення україців до капітуляції? Фактично нам вже не вигідний мір нів'якому сенсі. Наша вся енергетика і промисловість повністю знищена так що нам втрачати немає чого. А от у рашистів ще не пахане поле і повно жирних цілей
07.02.2026 09:15 Ответить
07.02.2026 09:15 Ответить
Якби було чим ще бити по Московії...
07.02.2026 09:25 Ответить
Бити є чим, було б бажання. Даже ті ж дрони якщо їх пускати роями на моцкву врешті прорвуть даже московське ППО. Бо у рашистів просто фізично не вистачить ракет все збити. Так як ракети ППО не тільки дуже дорогі а ще й складні в виробництві. І рашисти змушені будуть знімати ППО з інших ділянок фронту і об'єктів для оборони моцкви.
07.02.2026 09:34 Ответить
То чому ж не пускають ці рої на мацкву, коли ви такий грамотєй?
07.02.2026 09:38 Ответить
Мабуть тому що в керівництві є зрадники які домовились з ворогом
07.02.2026 09:47 Ответить
От з цього і починайте...
07.02.2026 10:08 Ответить
Бити по москві - це, як битися головою об бетону стінку !
Там таке ПВО, що позбивають 99% усіх наших, навіть неіснуючих, зелених/рожевих ракет !
Бити треба навколо московського регіону.
Зараз, наприклад, у брянську, орлі, курску, бєлгороді, тамбові... конкретний дубарь.
Заморозити ці регіони та розбалансувати енергетику, а потім підбиратися до москви...
Але чим бити? Партнери нічого далекобійного не дають, а із нашого - тільки відоси...
07.02.2026 09:44 Ответить
Бити можна даже самими дешевими фанерними дронами. Рашисти вимушені будуть збивати дорогущими ракетами даже повітряні кулі. Бо моцква для московського режиму це щось сакральне і недоторкане. Так як зараз Сосія і Бульбосрань тероризує країни НАТО повітряними кульками що призводить в Європі до колапсу. Чи в НАТО гірше ППО ніж на Сосії? І до сраки потужне моцковське ППО якщо до нього не буде ракет. У нас теж стоять ще потужніші системи ППО які нам Захід поставив. Але без достатньої кількості ракет рашисти даже шахедами вже обстрілюють Київ.
07.02.2026 09:53 Ответить
В той час як весь світ святкує відкриття зимової Олімпіади ,рашиський варвар нищить Україну ,навіть в античні часи в Греції під час Олімпіади припинялись будь які війни ,але рашиська орда це варвари для них немає правил, цих чортів треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють.Смерть воєному злочинцю путіну.
07.02.2026 09:17 Ответить
рашиська орда в олімпіаді не бере участі.
07.02.2026 09:35 Ответить
Чому це не бере, бере тільки під нейтральним прапором. Але яка різниця під яким прапором, світ просто дозволив гнидам приїхати на олімпіаду
07.02.2026 19:10 Ответить
"Блоки АЕС були розвантажені персоналом" - ну всьо..це надовго
07.02.2026 09:18 Ответить
Усе в Божих руках, треба Богу молитися та в гріхах каятись, є за що
07.02.2026 09:18 Ответить
Головний іудей країни, що є основним нашим гріхом, так не вважає... І ви загалом в курсі, що крім каяття ще треба і спокутувати гріхи свої? І скільки часу їх спокутувати - одному Богу відомо...
07.02.2026 09:32 Ответить
Є якийсь зв'язок з тим чим більше гундосиння в щоденних відосиках і обстрілами України Як тільки пообіцяє блекаут на москві - масований обстріл,розкаже що треба наростити,посилити - знову обстріл.Можливо закрив би писок і промовчав,а краще дійсно серйозною роботою зайнявся?
07.02.2026 09:19 Ответить
Ну якщо вже гундосій зійшов з олімпу і на загал заявив, що підрозділи ППО погано працюють, то ви уявляєте який хаос там дійсно твориться?
07.02.2026 09:29 Ответить
Вже зрозуміло що ніяких переговорів немає , все це фікція .Трамп, наркоман і ***** просто чекають коли ми здамося .Єдиною перешкодою для Зеленського і його шайки в підписанні капітуляції це стійкість українського народу , тому і маємо саботаж в ППО щоб рашисти могли знищувати енергетику і вражати ВСІ цілі які запланували знищити , попри ******* торчка про стіну дронів .
07.02.2026 09:32 Ответить
А шмигаль хіба що завдасть удару дупою в калюжу. Як і його пахан члєнограй.
07.02.2026 09:49 Ответить
Ніколи такого не було і от знову. А людям впарюють, що мовляв, треба до весни дожити, а потім легше буде. Серйозно? А весною, що, електрика не потрібна, а влітку? До весни від енергетики взагалі може нічого не залишитися. А шмигаль не хоче сказати, що проблеми зі світлом не тільки через обстріли кацапів, а ще й через те, що зелені не закупили достатньо палива для АЕС? Інфа про це періодично з'являється, але дуже швидко блокується
07.02.2026 09:52 Ответить
Этому пид#ру надо идти прессекретарем в уркоэнерго. Только пи@здит. Так сказать ставит нас перед фактом . А,шо воно зробило для захисту енергосистеми? Під@арюга.
07.02.2026 09:56 Ответить
Все за списком, який надав на болота ZEльц.....
07.02.2026 10:00 Ответить
Все розвалили своїм недолугими керуванням і базіканням.. чорти зелені
07.02.2026 10:26 Ответить
Зараз покажуть пуски фламідічей непонятно куди. Но по факту, для оманського ішака Москва-табу. Бо це резиденція самого Путіна, а як виявилось, унтерменшу Бубочке щось пускати у напрямку це суворо заборонено.
07.02.2026 10:38 Ответить
 
 