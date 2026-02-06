Для усиления устойчивости АЭС Украины необходимы масштабные ремонтные работы, - Гросси

Украинская электросеть подверглась новому военному нападению, что привело к отключениям, снижению мощности атомных электростанций и необходимости в масштабных ремонтных работах.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Гросси, в минувшие выходные атака на электросеть привела к отключению линий электропередач, соединяющих Украину с соседними странами. Это вызвало каскадные отключения внутри государства и колебания напряжения.

В результате инцидента один из энергоблоков АЭС автоматически отключился от сети, а другие блоки на разных станциях были вынуждены уменьшить мощность. Кроме того, площадка Чернобыльской АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала за счет аварийных дизель-генераторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине остается самой большой угрозой ядерной безопасности в мире, - МАГАТЭ

Гросси подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к авариям необходимы масштабные ремонтные работы. Он также призвал к максимальной военной сдержанности и соблюдению семи незаменимых принципов ядерной безопасности.

Миссия МАГАТЭ

На фоне ухудшения состояния электросети три команды МАГАТЭ в настоящее время посещают 10 ключевых подстанций в Украине. Целью двухнедельной миссии является оценка нанесенного ущерба, проверка ремонтных работ и определение шагов для усиления устойчивости внешнего электропитания АЭС. Одна из команд также провела встречи в Киеве.

Это уже вторая подобная миссия за последние месяцы. Предыдущая, состоявшаяся в декабре 2025 года, зафиксировала кумулятивное влияние повреждений сети на работу АЭС и условия труда персонала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия начала строительство АЭС в Венгрии

Рост количества дронов вблизи АЭС

В МАГАТЭ также сообщили о росте количества дронов вблизи ядерных объектов. В частности, Чернобыльская АЭС ранее зафиксировала 44 беспилотника в зоне наблюдения, а на Ривненской АЭС на прошлой неделе обнаружили восемь дронов. В то же времяЮ в сообщении агентства не указывается, кто именно является источником этой военной активности.

Читайте также: США и Россия обсуждают вопрос управления Запорожской АЭС без участия Украины, - Путин