Война в Украине остается самой большой угрозой ядерной безопасности в мире, - МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающаяся война в Украине по-прежнему представляет критическую угрозу для ядерной безопасности в мире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гросси сказал во время выступления на Совете руководителей МАГАТЭ.
Угроза ядерной безопасности
"Конфликт в Украине приближается к своему пятому году. Он продолжает представлять самую большую в мире угрозу ядерной безопасности", - сказал Гросси.
Он отметил, что команды МАГАТЭ остаются развернутыми на всех атомных электростанциях, пострадавших от конфликта, и регулярно публикуют обновления о состоянии ядерной безопасности.
Гросси подчеркнул, что ключевым элементом безопасности является надежное внешнее электроснабжение.
"Для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение от сети", - отметил он со ссылкой на рекомендации МАГАТЭ.
Также Гросси отметил важность электроподстанций по всей Украине, которые также являются критическим звеном ядерной безопасности.
"Повреждение подрывает ядерную безопасность и его необходимо избегать", - сказал он.
Военная активность вблизи ядерных объектов
В настоящее время экспертная миссия МАГАТЭ оценивает 10 таких подстанций на фоне продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
По словам Гросси, команда МАГАТЭ также сообщила о военной активности вблизи других ядерных объектов, в частности Чернобыльской АЭС, где повреждение подстанции вынудило временно использовать аварийные дизель-генераторы.
"Лучший способ обеспечить ядерную безопасность и охрану - это положить конец этому конфликту", - добавил он.
Війна в Україні — Агресія росії проти України залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі
Руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ.
