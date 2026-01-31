Новости Ядерная безопасность
801 24

Война в Украине остается самой большой угрозой ядерной безопасности в мире, - МАГАТЭ

Гросси о ядерной безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающаяся война в Украине по-прежнему представляет критическую угрозу для ядерной безопасности в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гросси сказал во время выступления на Совете руководителей МАГАТЭ.

Угроза ядерной безопасности

"Конфликт в Украине приближается к своему пятому году. Он продолжает представлять самую большую в мире угрозу ядерной безопасности", - сказал Гросси.

Он отметил, что команды МАГАТЭ остаются развернутыми на всех атомных электростанциях, пострадавших от конфликта, и регулярно публикуют обновления о состоянии ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что ключевым элементом безопасности является надежное внешнее электроснабжение.

"Для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение от сети", - отметил он со ссылкой на рекомендации МАГАТЭ.

Также Гросси отметил важность электроподстанций по всей Украине, которые также являются критическим звеном ядерной безопасности.

"Повреждение подрывает ядерную безопасность и его необходимо избегать", - сказал он.

Военная активность вблизи ядерных объектов

В настоящее время экспертная миссия МАГАТЭ оценивает 10 таких подстанций на фоне продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам Гросси, команда МАГАТЭ также сообщила о военной активности вблизи других ядерных объектов, в частности Чернобыльской АЭС, где повреждение подстанции вынудило временно использовать аварийные дизель-генераторы.

"Лучший способ обеспечить ядерную безопасность и охрану - это положить конец этому конфликту", - добавил он.

Топ комментарии
+15
Не конфлікт в Україні, а рашистська агресія проти України становить загрозу ядерній безпеці. На п'ятий рік війни нічого толком не зробили проти кацапів, і лише навчилися приховувати винуватця війни.
31.01.2026 10:34 Ответить
+12
існування рашки - найбільша загроза для світу
31.01.2026 10:33 Ответить
+11
І знову - не російська військова агресія, а війна в Україні! тобто українці вирішили повоювати в Україні і це є найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі!
31.01.2026 10:34 Ответить
Найголовніше щоб загинула не одна Україна, а весь світ. Всі в рай ❗️
31.01.2026 10:25 Ответить
Слабкість Заходу перед кацапами і китайцями є "найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі" 🤔
31.01.2026 10:27 Ответить
Неправильно, треба так так: найкращий спосіб забезпечити ядерну безпеку та охорону - це покласти край винуватцю цього конфлікту.
31.01.2026 10:32 Ответить
існування рашки - найбільша загроза для світу
Більше того,вони волають про небезпеку від рашки,но у той час ніхто з них не викидує її з членів МАГАТЕ та ООН,що напряму доказує про договорняки з кацами.
31.01.2026 11:13 Ответить
Війна в Україні Агресія росії проти України залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі Джерело: https://censor.net/ua/n3598187
31.01.2026 10:35 Ответить
вражаюча корумпованість МАГАТЕ і бажання облизати анус пуцькіна - ось що справжя загроза
31.01.2026 10:36 Ответить
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/o-nas/rukovoditel-departamenta-yadernoy-energii Михаил Чудаков

Руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ.
31.01.2026 16:41 Ответить
...и Заместители Генерального директора МАГАТЭ
31.01.2026 16:42 Ответить
Є ядерні країни які творять беспредєл які покриває оце магате, і є неядерні лохи, в ролі жертв для перших.
Це і є сьогодні світовий порядок.
31.01.2026 10:37 Ответить
Ну,це перехідний період.Новий світовий порядок буде ось таким. https://www.youtube.com/watch?v=-fzwz-qFg9g&list=PLAXSU6DvR7qaA7N15zO2oBw7sNULaT_HP
31.01.2026 11:18 Ответить
Ідійоти.
Треба відключити вже ту станцію та вивести з ладу плвність
31.01.2026 10:45 Ответить
Рашистський холуй із МАГАТЕ....Війна в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі, Україна віддала ядерну зброю давно, а загроза ядерної безпеки іде від куйла ,котрий розпочав цю війну
31.01.2026 10:49 Ответить
Сподіваюсь вас, облудні лицеміри теж накриє кац@...м ядерним тазом!!!
31.01.2026 10:52 Ответить
Гнида підступна! Не війна в Україні загроза а існування ***** і московії ось це загроза
31.01.2026 11:26 Ответить
якийсь середньостатистичний американець це прочитає, ще й подумає:

ми Україні - 350 млрд, а вони загрожують ядерній безпеці світу? Невдячні
31.01.2026 11:38 Ответить
Хай наш найвеличніший хоч якось відреагує на цей висер від МАГАТЕ
Ато в нас не працює дипломатія
Її замінили арахаміями
31.01.2026 12:03 Ответить
МАГАТЕ являється співучасником цього злочину і шантажу України і світу
31.01.2026 11:56 Ответить
За стільки років війни і навіть після захоплення рашистськими терористами ЧАЕС і ЗАЕС а також терактами на цих атомниз станціях, МАГАТЕ даже не запропонувало накласти санкції на РосАтом. Мало того, Гросі їздить до Х'уйла в кремль як до себе додому а МАГАТЕ дозволило рашистам будувати нові АЕС по всьому світу в тому числі в Європі, таким чином закладаючи бомби сповільненої дії по всій земній кулі. Так що Гросі нехай подивиться в зеркало перед тим як верещати що світ на краю прірви
31.01.2026 12:08 Ответить
Це падло називає війну "конфліктом" та доля українців, котрі гинуть від несанкціонованої агресії пуйла, його не цікавить. Цікавить лише стан безпеки АЕС.
31.01.2026 12:27 Ответить
Коли ця потвора вголос скаже, хто винуватий в ядерній небезпеці, тоді треба буде конфіскувати всі ті кошти, що пуйл@ йому давало і посадити поруч з пу@лом в гаазі!
01.02.2026 09:03 Ответить
 
 