Война в Украине остается самой большой угрозой ядерной безопасности в мире, - МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающаяся война в Украине по-прежнему представляет критическую угрозу для ядерной безопасности в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гросси сказал во время выступления на Совете руководителей МАГАТЭ.

Угроза ядерной безопасности

"Конфликт в Украине приближается к своему пятому году. Он продолжает представлять самую большую в мире угрозу ядерной безопасности", - сказал Гросси.

Он отметил, что команды МАГАТЭ остаются развернутыми на всех атомных электростанциях, пострадавших от конфликта, и регулярно публикуют обновления о состоянии ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что ключевым элементом безопасности является надежное внешнее электроснабжение.

"Для всех ядерных объектов должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение от сети", - отметил он со ссылкой на рекомендации МАГАТЭ.

Также Гросси отметил важность электроподстанций по всей Украине, которые также являются критическим звеном ядерной безопасности.

"Повреждение подрывает ядерную безопасность и его необходимо избегать", - сказал он.

Военная активность вблизи ядерных объектов

В настоящее время экспертная миссия МАГАТЭ оценивает 10 таких подстанций на фоне продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам Гросси, команда МАГАТЭ также сообщила о военной активности вблизи других ядерных объектов, в частности Чернобыльской АЭС, где повреждение подстанции вынудило временно использовать аварийные дизель-генераторы.

"Лучший способ обеспечить ядерную безопасность и охрану - это положить конец этому конфликту", - добавил он.