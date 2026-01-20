Новости РФ по подстанциям АЭС
Украина призывает МАГАТЭ безотлагательно созвать заседание Совета директоров и исключить РФ из его состава, - Сибига

Безответственные атаки России ставят под угрозу ядерную безопасность. Украина призывает МАГАТЭ принять решение о присутствии России в Совете директоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Так, Сибига подчеркнул, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, создавая риски отключения электроснабжения для ядерных объектов - включая Чернобыльскую и другие АЭС.

РФ намеренно атакует подстанции

"Хотя российские чиновники говорят о "важности" линий электропередач, их войска намеренно поражают подстанции, прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет никакого отношения к "Атомам за мир". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения", - отметил министр.

Украина усиливает взаимодействие с МАГАТЭ

Он сообщил, что Украина усиливает свое взаимодействие с МАГАТЭ.

"Мы призываем Совет директоров МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета директоров и принять решение о присутствии России в Совете.

Наша позиция заключается в том, что государству-террористу, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места", - добавил Сибига.

не зрозуміло до чого там може закликати Міністр Закордонних Справ України замість якого на закордонні зустрічі їздять якісь 3 zельоні істоти

міністр яких справ сибіга ? )..нагадувати про себе в етері що ти ще існуєш, гнида ? )
20.01.2026 15:32 Ответить
Знов пустопорожні заклики без дій.

******* у нас політикани робити заклики. Напевно важають, що чим більше закликів в порожнечу зробив - тим краще... Бовдури.
20.01.2026 16:55 Ответить
Паперові діячі
20.01.2026 18:44 Ответить
 
 