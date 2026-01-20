Украина призывает МАГАТЭ безотлагательно созвать заседание Совета директоров и исключить РФ из его состава, - Сибига
Безответственные атаки России ставят под угрозу ядерную безопасность. Украина призывает МАГАТЭ принять решение о присутствии России в Совете директоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Так, Сибига подчеркнул, что Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, создавая риски отключения электроснабжения для ядерных объектов - включая Чернобыльскую и другие АЭС.
РФ намеренно атакует подстанции
"Хотя российские чиновники говорят о "важности" линий электропередач, их войска намеренно поражают подстанции, прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет никакого отношения к "Атомам за мир". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения", - отметил министр.
Украина усиливает взаимодействие с МАГАТЭ
Он сообщил, что Украина усиливает свое взаимодействие с МАГАТЭ.
"Мы призываем Совет директоров МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета директоров и принять решение о присутствии России в Совете.
Наша позиция заключается в том, что государству-террористу, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места", - добавил Сибига.
Что предшествовало?
- Утром 20 январяЧернобыльская АЭСполностью потеряла внешнее электроснабжение в результате российских атак. Кроме того,несколько украинских электрических подстанций повреждены.
- Ранее в ГУР сообщали, что государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров и МАГАТЭ принять меры для недопущения ударов РФ по подстанциям АЭС
- 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.
- Также сообщалось, что Нацгвардия усиливает защиту и охрану Чернобыльской АЭС, а также зоны отчуждения.
міністр яких справ сибіга ? )..нагадувати про себе в етері що ти ще існуєш, гнида ? )
******* у нас політикани робити заклики. Напевно важають, що чим більше закликів в порожнечу зробив - тим краще... Бовдури.