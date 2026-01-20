Україна закликає МАГАТЕ невідкладно скликати засідання Ради директорів та виключити РФ з її складу, - Сибіга

Російські безрозсудні атаки ставлять під загрозу ядерну безпеку. Україна закликає МАГАТЕ ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді директорів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сибіга наголосив, що Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, створюючи ризики відключення електропостачання для ядерних об’єктів - включно з Чорнобильською та іншими АЕС.

РФ навмисно атакує підстанції

"Хоча російські посадовці говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні війська навмисно вражають підстанції, прямо ставлячи під загрозу ядерну безпеку і ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ. Це не має жодного відношення до "Атомів за мир". Це використання ядерного ризику як інструмента примусу", - зазначив міністр.

Україна посилює взаємодію з МАГАТЕ

Він повідомив, що Україна посилює свою взаємодію з МАГАТЕ.

"Ми закликаємо Раду директорів МАГАТЕ відреагувати рішуче і невідкладно скликати засідання Ради директорів та ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді.



Наша позиція полягає в тому, що державі-терористу, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця", - додав Сибіга.

