Україна закликає МАГАТЕ невідкладно скликати засідання Ради директорів та виключити РФ з її складу, - Сибіга
Російські безрозсудні атаки ставлять під загрозу ядерну безпеку. Україна закликає МАГАТЕ ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді директорів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Так, Сибіга наголосив, що Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, створюючи ризики відключення електропостачання для ядерних об’єктів - включно з Чорнобильською та іншими АЕС.
РФ навмисно атакує підстанції
"Хоча російські посадовці говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні війська навмисно вражають підстанції, прямо ставлячи під загрозу ядерну безпеку і ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ. Це не має жодного відношення до "Атомів за мир". Це використання ядерного ризику як інструмента примусу", - зазначив міністр.
Україна посилює взаємодію з МАГАТЕ
Він повідомив, що Україна посилює свою взаємодію з МАГАТЕ.
"Ми закликаємо Раду директорів МАГАТЕ відреагувати рішуче і невідкладно скликати засідання Ради директорів та ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді.
Наша позиція полягає в тому, що державі-терористу, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця", - додав Сибіга.
Що передувало?
- Уранці 20 січня Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання внаслідок російських атак. Крім того, кілька українських електричних підстанцій пошкоджено.
- Раніше у ГУР повідомляли, що держава-агресор Росія розглядає варіанти атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій України. Такі дії є частиною кампанії тиску з метою примусити Київ до неприйнятних умов припинення війни та послабити підтримку України з боку партнерів.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС
- 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.
- Також повідомлялося, що Нацгвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС, а також зони відчуження.
міністр яких справ сибіга ? )..нагадувати про себе в етері що ти ще існуєш, гнида ? )
******* у нас політикани робити заклики. Напевно важають, що чим більше закликів в порожнечу зробив - тим краще... Бовдури.