ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання, пошкоджено лінії електропередач інших АЕС внаслідок атак, - МАГАТЕ
Кілька українських електричних підстанцій пошкоджено внаслідок ранкових ворожих ударів, Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.
Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції", - йдеться в повідомленні.
МАГАТЕ "активно стежить"
Гроссі наголосив, що МАГАТЕ "активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку".
Що передувало?
- 18 січня президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по атомних електростанціях.
- Також повідомлялося, що Нацгвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС, а також зони відчуження.
Топ коментарі
+12 Ярослав Кийко
показати весь коментар20.01.2026 13:58 Відповісти Посилання
+11 Евген Магура
показати весь коментар20.01.2026 14:01 Відповісти Посилання
+11 Ігор Круглій
показати весь коментар20.01.2026 14:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
