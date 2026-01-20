ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання, пошкоджено лінії електропередач інших АЕС внаслідок атак, - МАГАТЕ

Кілька українських електричних підстанцій пошкоджено внаслідок ранкових ворожих ударів, Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції", - йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ "активно стежить"

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ "активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку".

МАГАТЕ про ЧАЕС

Що передувало?

А Курвська АЕС ще досі "дихає"?
показати весь коментар
20.01.2026 13:58 Відповісти
МАГАТЕ "активно стежить"(с)...стежiть обережно ато очi повилазять...
20.01.2026 14:01 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:01 Відповісти
Це вже ядерний тероризм чи ше нє ?
показати весь коментар
20.01.2026 14:08 Відповісти
А Курвська АЕС ще досі "дихає"?
показати весь коментар
20.01.2026 13:58 Відповісти
Потрібно відновлювати Чорнобильську АЕС
показати весь коментар
20.01.2026 17:24 Відповісти
МАГАТЕ "активно стежить"(с)...стежiть обережно ато очi повилазять...
20.01.2026 14:01 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:01 Відповісти
Все, що може зараз той Гроссі, так це подати у відставку, а МАГАТЕ - саморозпуститися. Світ повертається в Середньовіччя, завдяки диктаторам та зеленим недовиборцям в демократичних країнах
20.01.2026 14:03 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:03 Відповісти
Це вже ядерний тероризм чи ше нє ?
показати весь коментар
20.01.2026 14:08 Відповісти
це наслідки трьохсотлітнього цілування дуп кацапам.
показати весь коментар
20.01.2026 14:40 Відповісти
Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа
показати весь коментар
20.01.2026 14:12 Відповісти
Да всім похєр, там зараз дільожка світу йде. Ми самі зі своїми проблемами. Просто треба було забезпечити належним чином об"єкт. Хоча він мав би
20.01.2026 14:18 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:18 Відповісти
Чим забезпечити? Якщо постійні атаки
показати весь коментар
20.01.2026 16:40 Відповісти
а двушка на маскву хіба не забезпечила?
показати весь коментар
20.01.2026 17:21 Відповісти
Все під контролем терористів МАГАТЕ.
показати весь коментар
20.01.2026 14:19 Відповісти
І воно навіть не сміє сказати хто це робить! Зінка?
показати весь коментар
20.01.2026 14:25 Відповісти
Доречі, де ті тварюки які верещали що ніззя бити по курській АЕС і інших рашистських електростанціях ато це буде ескалація і рашисти будуть бити по наших? Ну ось тепер сядьте на пляшку раз ви любите коли вас гвалтують в односторонньому порядку
20.01.2026 14:25 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:25 Відповісти
Та не треба боятися тієї радіації, я з 1-гого по 23 -є травня 1986 року там був, отримав 117 рентген, і ще живий, а фауна так взагалі відновилася без присутності людей до первозданого вигляду!
20.01.2026 14:37 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 14:37 Відповісти
В чорнобилі сталкерів, особливо прищавих підлітків, більше ніж гілок на соснах.
Гриби не встигають дозрівати, як їх граблями збирають.
показати весь коментар
20.01.2026 15:17 Відповісти
Це тебе від чорнобильських грибів так понесло ? Більше не їж , бо від везуть туди куди кацапських "сталкерів" у 2022 відправили ((
21.01.2026 02:17 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 02:17 Відповісти
"...військова активність"! 3.14дар пасивний...
показати весь коментар
20.01.2026 14:56 Відповісти
Зате на ЗАЕС відремонтували
показати весь коментар
20.01.2026 15:10 Відповісти
Піарник зеленського, уже влаштувалася монтажником щоб відновлювати енергопостачання Чорнобильської АЕС ???
Чи там йому теж, шлахбауми кабміндічі виставили!?!? Але ж зеленський, ні про що в Україні «не ЗНАЄ» !!! Він весь, десь там на «самітах міру-мір» мандрує, за гроші Українців??? Усе, як і будо йому наказано в ОМАНЩИНІ, отим ********** з літаком з московії!?!?
показати весь коментар
20.01.2026 15:30 Відповісти
Вже мабуть треба запускати інші енергоблоки ЧАЕС, якщо це можливо... Та мабуть треба шантажувати всіх її підривом, якщо не приймуть кардинальні міри проти **********!
20.01.2026 15:37 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 15:37 Відповісти
Не пише, що внаслідок російського удару,а пише, "внаслідок військової активності"!
Яка ****!
20.01.2026 16:29 Відповісти
Яка ****!
показати весь коментар
20.01.2026 16:29 Відповісти
Гитлеру 21 века можна. Просто он фрагментировано окупирует Европу в отличии от Гитлера 20 века
20.01.2026 17:25 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 17:25 Відповісти
А хто вдарив поатомні електростанції ніхто сказати не хоче?
20.01.2026 19:32 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 19:32 Відповісти
 
 