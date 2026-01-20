ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання, пошкоджено лінії електропередач інших АЕС внаслідок атак, - МАГАТЕ

Кілька українських електричних підстанцій пошкоджено внаслідок ранкових ворожих ударів, Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сибіга закликав міжнародних партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для недопущення ударів РФ по підстанціях АЕС

МАГАТЕ "активно стежить"

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ "активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку".

Що передувало?