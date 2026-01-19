Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження

Нацгвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС, а також зони відчуження.

Про це повідомив командувач Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

"Посилюємо захист і охорону ЧАЕС та поглиблюємо взаємодію з підрозділами Сил оборони для забезпечення безпеки у зоні відчуження", - зазначив він.

Командувач здійснив робочу поїздку та перевірив роботу блокпостів, облаштування оборони, стан опорних пунктів, а також оцінив готовність підрозділів і ефективність виконання завдань з охорони та оборони об’єктів на Чорнобильській АЕС і в зоні відчуження.

"За останні кілька місяців ми провели комплекс заходів, спрямованих на посилення безпеки та бойової готовності підрозділів, які виконують завдання на цьому напрямку.

З урахуванням досвіду перших місяців повномасштабної збройної агресії рф та специфіки подібних завдань було проведено організаційно-штатні зміни: збільшено чисельність особового складу, посилено підрозділи сучасним озброєнням, протитанковими ракетними комплексами, мінометами, системами протиповітряної оборони, необхідною технікою та оснащенням", - розповів Півненко.

