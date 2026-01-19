Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження

Нацгвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС, а також зони відчуження.

Про це повідомив командувач Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Посилюємо захист і охорону ЧАЕС та поглиблюємо взаємодію з підрозділами Сил оборони для забезпечення безпеки у зоні відчуження", - зазначив він.

Командувач здійснив робочу поїздку та перевірив роботу блокпостів, облаштування оборони, стан опорних пунктів, а також оцінив готовність підрозділів і ефективність виконання завдань з охорони та оборони об’єктів на Чорнобильській АЕС і в зоні відчуження.

"За останні кілька місяців ми провели комплекс заходів, спрямованих на посилення безпеки та бойової готовності підрозділів, які виконують завдання на цьому напрямку.

З урахуванням досвіду перших місяців повномасштабної збройної агресії рф та специфіки подібних завдань було проведено організаційно-штатні зміни: збільшено чисельність особового складу, посилено підрозділи сучасним озброєнням, протитанковими ракетними комплексами, мінометами, системами протиповітряної оборони, необхідною технікою та оснащенням", - розповів Півненко.

ЧАЕС (568) Національна гвардія (1775) Півненко Олександр (42)
Так вроді вже нацгвардія охороняла ЧАЕС а потім всі дружно без єдиного пострілу здалися рашистам всі 300 чоловік. Зате як їх як героїв зустрічали з полону ще й компенсації по 100 тис дали.
19.01.2026 12:39 Відповісти
Це щоб ухилянтів ловити
19.01.2026 12:53 Відповісти
100%👍
19.01.2026 13:10 Відповісти
Плять, фронт посилюйте, а не ще 100500 курортників наплодіть.
19.01.2026 13:09 Відповісти
В ЮТУБІ повно відео від різних блогерів про перетин точніше про зйоб до білорусі та дебілів сталкерів які лізуть до АЕС
19.01.2026 13:20 Відповісти
Починайте розконсервацію та запуск блоків. Станція недалеко від кацапів та бульбостану,бити по ній не будуть. А так стоїть станція,тільки гроші з бюджету тягне. Нехай працює.
19.01.2026 14:30 Відповісти
Дебіл чи що? Яка розконсервація?! Там обладнання застаріло на 40+ років , повністю, звідки ви лізете, "експерти"?
19.01.2026 16:44 Відповісти
 
 