Нацгвардия усиливает охрану Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения

Нацгвардия усиливает защиту и охрану Чернобыльской АЭС, а также зоны отчуждения.

Об этом сообщил командующий Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Усиливаем защиту и охрану ЧАЭС и углубляем взаимодействие с подразделениями Сил обороны для обеспечения безопасности в зоне отчуждения", - отметил он.

Командующий совершил рабочую поездку и проверил работу блокпостов, обустройство обороны, состояние опорных пунктов, а также оценил готовность подразделений и эффективность выполнения задач по охране и обороне объектов на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения.

"За последние несколько месяцев мы провели комплекс мероприятий, направленных на усиление безопасности и боевой готовности подразделений, выполняющих задачи в этом направлении.

С учетом опыта первых месяцев полномасштабной вооруженной агрессии РФ и специфики подобных задач были проведены организационно-штатные изменения: увеличена численность личного состава, усилены подразделения современным вооружением, противотанковыми ракетными комплексами, минометами, системами противовоздушной обороны, необходимой техникой и оснащением", - рассказал Пивненко.

