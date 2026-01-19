РУС
Новости Безопасность на ЧАЭС
Нацгвардия усиливает охрану Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения

Охрана ЧАЭС и зоны отчуждения будет усилена

Нацгвардия усиливает защиту и охрану Чернобыльской АЭС, а также зоны отчуждения.

Об этом сообщил командующий Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Усиливаем защиту и охрану ЧАЭС и углубляем взаимодействие с подразделениями Сил обороны для обеспечения безопасности в зоне отчуждения", - отметил он.

Командующий совершил рабочую поездку и проверил работу блокпостов, обустройство обороны, состояние опорных пунктов, а также оценил готовность подразделений и эффективность выполнения задач по охране и обороне объектов на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения.

"За последние несколько месяцев мы провели комплекс мероприятий, направленных на усиление безопасности и боевой готовности подразделений, выполняющих задачи в этом направлении.

С учетом опыта первых месяцев полномасштабной вооруженной агрессии РФ и специфики подобных задач были проведены организационно-штатные изменения: увеличена численность личного состава, усилены подразделения современным вооружением, противотанковыми ракетными комплексами, минометами, системами противовоздушной обороны, необходимой техникой и оснащением", - рассказал Пивненко.

ЧАЭС (581) Национальная гвардия (2322) Пивненко Александр (37)
Так вроді вже нацгвардія охороняла ЧАЕС а потім всі дружно без єдиного пострілу здалися рашистам всі 300 чоловік. Зате як їх як героїв зустрічали з полону ще й компенсації по 100 тис дали.
19.01.2026 12:39 Ответить
Це щоб ухилянтів ловити
19.01.2026 12:53 Ответить
100%👍
19.01.2026 13:10 Ответить
Плять, фронт посилюйте, а не ще 100500 курортників наплодіть.
19.01.2026 13:09 Ответить
В ЮТУБІ повно відео від різних блогерів про перетин точніше про зйоб до білорусі та дебілів сталкерів які лізуть до АЕС
19.01.2026 13:20 Ответить
 
 