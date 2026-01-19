Центр Купянска - под контролем: "Хартія" показала кадры зачистки города и контактных боев. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают уверенно удерживать и зачищать стратегически важный город Купянск в Харьковской области. Поисково-ударная группировка бригады "Хартія" в настоящее время полностью контролирует центр города и здание городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в то же время воины разведывательно-ударной группы (РУГ) 4-го батальона бригады проводят сложные операции по выявлению и ликвидации остатков российских оккупантов, которые пытаются скрываться в застройке.

Что на видео?

Уникальные кадры, зафиксированные на камеры GoPro хартийцев-штурмовиков, позволяют увидеть войну "глазами солдата":

Молниеносная реакция: Поведение бойцов во время прямого удара вражеского FPV-дрона.

Ближний бой: Моменты непосредственного огневого контакта с захватчиками.

Зачистка: продвижение штурмовых групп через разрушенные здания и закрепление в админздании горсовета.

"Молниеносная реакция на угрозы и профессиональная работа в условиях плотного городского боя — это то, что позволяет нашим воинам выбивать врага из каждого подвала", — отмечают в подразделении.

Сейчас в городе продолжаются стабилизационные мероприятия. Несмотря на постоянные попытки врага давить на этом направлении, инициатива остается в руках украинских защитников.

Смотрите также: Свалки мертвых оккупантов: бойцы Сил обороны нанесли удар захватчикам на Купянском направлении. ВИДЕО 18+