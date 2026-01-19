РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9955 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
2 116 2

Центр Купянска - под контролем: "Хартія" показала кадры зачистки города и контактных боев. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают уверенно удерживать и зачищать стратегически важный город Купянск в Харьковской области. Поисково-ударная группировка бригады "Хартія" в настоящее время полностью контролирует центр города и здание городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в то же время воины разведывательно-ударной группы (РУГ) 4-го батальона бригады проводят сложные операции по выявлению и ликвидации остатков российских оккупантов, которые пытаются скрываться в застройке.

Что на видео?

Уникальные кадры, зафиксированные на камеры GoPro хартийцев-штурмовиков, позволяют увидеть войну "глазами солдата":

  • Молниеносная реакция: Поведение бойцов во время прямого удара вражеского FPV-дрона.

  • Ближний бой: Моменты непосредственного огневого контакта с захватчиками.

  • Зачистка: продвижение штурмовых групп через разрушенные здания и закрепление в админздании горсовета.

"Молниеносная реакция на угрозы и профессиональная работа в условиях плотного городского боя — это то, что позволяет нашим воинам выбивать врага из каждого подвала", — отмечают в подразделении.

Сейчас в городе продолжаются стабилизационные мероприятия. Несмотря на постоянные попытки врага давить на этом направлении, инициатива остается в руках украинских защитников.

Смотрите также: Свалки мертвых оккупантов: бойцы Сил обороны нанесли удар захватчикам на Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

Национальная гвардия (2322) бой (231) Купянск (914)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мочіть підАрів хлопці! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
19.01.2026 12:30 Ответить
Русня нещодавно його ще раз "взяла".
показать весь комментарий
19.01.2026 13:22 Ответить
 
 