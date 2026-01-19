Центр Куп’янська під контролем: "Хартія" показала кадри зачистки міста та контактних боїв

Сили оборони України продовжують впевнено утримувати та зачищати стратегічно важливе місто Куп’янськ на Харківщині. Пошуково-ударне угруповання бригади "Хартія" наразі повністю контролює центр міста та будівлю міської ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водночас воїни розвідувально-ударної групи (РУГ) 4-го батальйону бригади проводять складні операції з виявлення та ліквідації залишків російських окупантів, які намагаються переховуватися в забудові.

Що на відео?

Унікальні кадри, зафіксовані на камери GoPro хартійців-штурмовиків, дозволяють побачити війну "очима солдата":

Блискавична реакція: Поведінка бійців під час прямого удару ворожого FPV-дрона.

Ближній бій: Моменти безпосереднього вогневого контакту із загарбниками.

Зачистка: Просування штурмових груп крізь зруйновані будівлі та закріплення в адмінбудівлі міськради.

"Блискавична реакція на загрози та професійна робота в умовах щільного міського бою — це те, що дозволяє нашим воїнам вибивати ворога з кожного підвалу", - зазначають у підрозділі.

Наразі в місті тривають стабілізаційні заходи. Попри постійні намагання ворога тиснути на цьому напрямку, ініціатива залишається в руках українських захисників.

