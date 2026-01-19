Бої на Куп'янському напрямку
7 290 9

Центр Куп’янська під контролем: "Хартія" показала кадри зачистки міста та контактних боїв

Сили оборони України продовжують впевнено утримувати та зачищати стратегічно важливе місто Куп’янськ на Харківщині. Пошуково-ударне угруповання бригади "Хартія" наразі повністю контролює центр міста та будівлю міської ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водночас воїни розвідувально-ударної групи (РУГ) 4-го батальйону бригади проводять складні операції з виявлення та ліквідації залишків російських окупантів, які намагаються переховуватися в забудові.

Що на відео?

Унікальні кадри, зафіксовані на камери GoPro хартійців-штурмовиків, дозволяють побачити війну "очима солдата":

  • Блискавична реакція: Поведінка бійців під час прямого удару ворожого FPV-дрона.

  • Ближній бій: Моменти безпосереднього вогневого контакту із загарбниками.

  • Зачистка: Просування штурмових груп крізь зруйновані будівлі та закріплення в адмінбудівлі міськради.

"Блискавична реакція на загрози та професійна робота в умовах щільного міського бою — це те, що дозволяє нашим воїнам вибивати ворога з кожного підвалу", - зазначають у підрозділі.

Наразі в місті тривають стабілізаційні заходи. Попри постійні намагання ворога тиснути на цьому напрямку, ініціатива залишається в руках українських захисників.

Також дивіться: Звалища мертвих окупантів: бійці Сил оборони уразили загарбників на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Куп'янськ (1108)
Мочіть підАрів хлопці! Слава ЗСУ!
19.01.2026 12:30 Відповісти
Русня нещодавно його ще раз "взяла".
19.01.2026 13:22 Відповісти
на каком языке они общаются?говорят-там латиносы воюют.ну и правильно))
19.01.2026 13:31 Відповісти
На латинском
19.01.2026 13:54 Відповісти
на латыни? они что-легионеры Юлия Цезаря?
19.01.2026 14:53 Відповісти
Це наші колумбаси. Але є і інші хлопці. Навіть кропива є іспанською.
19.01.2026 14:06 Відповісти
"Латіносів" ти залишив й мокшанскіх болотах -- а це хоробрі бійці ЗСУ , які мають бути українцями більше , ніж подавна більшість крикунів тут на форумі , що ховаються від призову по формулі маразматика "Світана" й вигадують сотні причин , чому за Україну й за їх свободу повинні воювать будь хто але тільки не вони .
А нація (політична а не етнічна) яка бажає собі перемоги не може не воювати усіми потужностями й до армії в такій нації повинен бути дотичен кожен , кого можливо навчити відповідному війсковому фаху . Без будь яких обмовок .

Ця війна буде назавжди поки існуватиме московитська імперія . Требо долучати 80% чоловічого населення й 40% -- жіночого . Тоді добрі шанси побачити перемогу будуть майже у будь кого , а не тільки в "тилових щурів" !!! А герої будуть тільки гинути бо тільки вони й будуть ризикувати як це коїться зараз !!!
19.01.2026 18:54 Відповісти
Сумніваюсь я, що орки з протигазами. Пару шашок для крис в підвал і відстрілюй тир.
19.01.2026 19:51 Відповісти
 
 