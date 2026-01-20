ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение, повреждены линии электропередач других АЭС в результате атак РФ, - МАГАТЭ

Несколько украинских электрических подстанций повреждены в результате утренних ударов РФ, Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение.

Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня утром несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности. Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также были повреждены линии электропередач, соединяющие другие атомные электростанции", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ "активно следит"

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ "активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность".

Что предшествовало?