ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение, повреждены линии электропередач других АЭС в результате атак РФ, - МАГАТЭ
Несколько украинских электрических подстанций повреждены в результате утренних ударов РФ, Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение.
Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня утром несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности. Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также были повреждены линии электропередач, соединяющие другие атомные электростанции", - говорится в сообщении.
МАГАТЭ "активно следит"
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ "активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность".
Что предшествовало?
- 18 января президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, в частности по атомным электростанциям.
- Также сообщалось, что Нацгвардия усиливает защиту и охрану Чернобыльской АЭС, а также зоны отчуждения.
