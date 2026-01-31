УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9793 відвідувача онлайн
Новини Ядерна безпека
801 24

Війна в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі, - МАГАТЕ

Гроссі про ядерну безпеку

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що війна в Україні, яка триває, продовжує становити критичну загрозу для ядерної безпеки у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі сказав під час виступу на Раді керівників МАГАТЕ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза ядерній безпеці

"Конфлікт в Україні наближається до свого п’ятого року. Він продовжує становити найбільшу у світі загрозу ядерній безпеці", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що команди МАГАТЕ залишаються розгорнутими на всіх атомних електростанціях, які постраждали від конфлікту, та регулярно публікують оновлення щодо стану ядерної безпеки.

Гроссі наголосив, що ключовим елементом безпеки є надійне зовнішнє електропостачання.

Читайте також: Україна закликає МАГАТЕ невідкладно скликати засідання Ради директорів та виключити РФ з її складу, - Сибіга

"Для всіх ядерних об’єктів має бути забезпечене надійне зовнішнє електропостачання від мережі", - зазначив він із посиланням на рекомендації МАГАТЕ.

Також Гроссі зауважив про важливість електропідстанцій по всій Україні, які також є критичною ланкою ядерної безпеки.

"Пошкодження підриває ядерну безпеку і його необхідно уникати", – сказав він.

Військова активність поблизу ядерних об’єктів

Наразі експертна місія МАГАТЕ оцінює 10 таких підстанцій на тлі триваючих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За словами Гроссі, команда МАГАТЕ також повідомила про військову активність поблизу інших ядерних об’єктів, зокрема Чорнобильської АЕС, де пошкодження підстанції змусило тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори.

Також читайте: Україна та Росія домовилися про тимчасове перемир’я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП, - МАГАТЕ

"Найкращий спосіб забезпечити ядерну безпеку та охорону - це покласти край цьому конфлікту", - додав він.

Автор: 

МАГАТЕ (826) ядерна безпека (615) Гроссі Рафаель (350) війна в Україні (8241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Не конфлікт в Україні, а рашистська агресія проти України становить загрозу ядерній безпеці. На п'ятий рік війни нічого толком не зробили проти кацапів, і лише навчилися приховувати винуватця війни.
показати весь коментар
31.01.2026 10:34 Відповісти
+12
існування рашки - найбільша загроза для світу
показати весь коментар
31.01.2026 10:33 Відповісти
+11
І знову - не російська військова агресія, а війна в Україні! тобто українці вирішили повоювати в Україні і це є найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі!
показати весь коментар
31.01.2026 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найголовніше щоб загинула не одна Україна, а весь світ. Всі в рай ❗️
показати весь коментар
31.01.2026 10:25 Відповісти
Слабкість Заходу перед кацапами і китайцями є "найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі" 🤔
показати весь коментар
31.01.2026 10:27 Відповісти
Неправильно, треба так так: найкращий спосіб забезпечити ядерну безпеку та охорону - це покласти край винуватцю цього конфлікту.
показати весь коментар
31.01.2026 10:32 Відповісти
існування рашки - найбільша загроза для світу
показати весь коментар
31.01.2026 10:33 Відповісти
Більше того,вони волають про небезпеку від рашки,но у той час ніхто з них не викидує її з членів МАГАТЕ та ООН,що напряму доказує про договорняки з кацами.
показати весь коментар
31.01.2026 11:13 Відповісти
Не конфлікт в Україні, а рашистська агресія проти України становить загрозу ядерній безпеці. На п'ятий рік війни нічого толком не зробили проти кацапів, і лише навчилися приховувати винуватця війни.
показати весь коментар
31.01.2026 10:34 Відповісти
І знову - не російська військова агресія, а війна в Україні! тобто українці вирішили повоювати в Україні і це є найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі!
показати весь коментар
31.01.2026 10:34 Відповісти
Війна в Україні Агресія росії проти України залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі Джерело: https://censor.net/ua/n3598187
показати весь коментар
31.01.2026 10:35 Відповісти
вражаюча корумпованість МАГАТЕ і бажання облизати анус пуцькіна - ось що справжя загроза
показати весь коментар
31.01.2026 10:36 Відповісти
https://www.iaea.org/ru/o-nas/upravlyayushchaya-kompaniya/o-nas/rukovoditel-departamenta-yadernoy-energii Михаил Чудаков

Руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ.
показати весь коментар
31.01.2026 16:41 Відповісти
...и Заместители Генерального директора МАГАТЭ
показати весь коментар
31.01.2026 16:42 Відповісти
Є ядерні країни які творять беспредєл які покриває оце магате, і є неядерні лохи, в ролі жертв для перших.
Це і є сьогодні світовий порядок.
показати весь коментар
31.01.2026 10:37 Відповісти
Це і є сьогодні світовий порядок.
Ну,це перехідний період.Новий світовий порядок буде ось таким. https://www.youtube.com/watch?v=-fzwz-qFg9g&list=PLAXSU6DvR7qaA7N15zO2oBw7sNULaT_HP
показати весь коментар
31.01.2026 11:18 Відповісти
Ідійоти.
Треба відключити вже ту станцію та вивести з ладу плвність
показати весь коментар
31.01.2026 10:45 Відповісти
Рашистський холуй із МАГАТЕ....Війна в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі, Україна віддала ядерну зброю давно, а загроза ядерної безпеки іде від куйла ,котрий розпочав цю війну
показати весь коментар
31.01.2026 10:49 Відповісти
Сподіваюсь вас, облудні лицеміри теж накриє кац@...м ядерним тазом!!!
показати весь коментар
31.01.2026 10:52 Відповісти
Гнида підступна! Не війна в Україні загроза а існування ***** і московії ось це загроза
показати весь коментар
31.01.2026 11:26 Відповісти
якийсь середньостатистичний американець це прочитає, ще й подумає:

ми Україні - 350 млрд, а вони загрожують ядерній безпеці світу? Невдячні
показати весь коментар
31.01.2026 11:38 Відповісти
Хай наш найвеличніший хоч якось відреагує на цей висер від МАГАТЕ
Ато в нас не працює дипломатія
Її замінили арахаміями
показати весь коментар
31.01.2026 12:03 Відповісти
МАГАТЕ являється співучасником цього злочину і шантажу України і світу
показати весь коментар
31.01.2026 11:56 Відповісти
За стільки років війни і навіть після захоплення рашистськими терористами ЧАЕС і ЗАЕС а також терактами на цих атомниз станціях, МАГАТЕ даже не запропонувало накласти санкції на РосАтом. Мало того, Гросі їздить до Х'уйла в кремль як до себе додому а МАГАТЕ дозволило рашистам будувати нові АЕС по всьому світу в тому числі в Європі, таким чином закладаючи бомби сповільненої дії по всій земній кулі. Так що Гросі нехай подивиться в зеркало перед тим як верещати що світ на краю прірви
показати весь коментар
31.01.2026 12:08 Відповісти
Це падло називає війну "конфліктом" та доля українців, котрі гинуть від несанкціонованої агресії пуйла, його не цікавить. Цікавить лише стан безпеки АЕС.
показати весь коментар
31.01.2026 12:27 Відповісти
Коли ця потвора вголос скаже, хто винуватий в ядерній небезпеці, тоді треба буде конфіскувати всі ті кошти, що пуйл@ йому давало і посадити поруч з пу@лом в гаазі!
показати весь коментар
01.02.2026 09:03 Відповісти
 
 