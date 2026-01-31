Війна в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі, - МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що війна в Україні, яка триває, продовжує становити критичну загрозу для ядерної безпеки у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі сказав під час виступу на Раді керівників МАГАТЕ.

Загроза ядерній безпеці

"Конфлікт в Україні наближається до свого п’ятого року. Він продовжує становити найбільшу у світі загрозу ядерній безпеці", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що команди МАГАТЕ залишаються розгорнутими на всіх атомних електростанціях, які постраждали від конфлікту, та регулярно публікують оновлення щодо стану ядерної безпеки.

Гроссі наголосив, що ключовим елементом безпеки є надійне зовнішнє електропостачання.

"Для всіх ядерних об’єктів має бути забезпечене надійне зовнішнє електропостачання від мережі", - зазначив він із посиланням на рекомендації МАГАТЕ.

Також Гроссі зауважив про важливість електропідстанцій по всій Україні, які також є критичною ланкою ядерної безпеки.

"Пошкодження підриває ядерну безпеку і його необхідно уникати", – сказав він.

Військова активність поблизу ядерних об’єктів

Наразі експертна місія МАГАТЕ оцінює 10 таких підстанцій на тлі триваючих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За словами Гроссі, команда МАГАТЕ також повідомила про військову активність поблизу інших ядерних об’єктів, зокрема Чорнобильської АЕС, де пошкодження підстанції змусило тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори.

"Найкращий спосіб забезпечити ядерну безпеку та охорону - це покласти край цьому конфлікту", - додав він.