Україна та Росія домовилися про тимчасове перемир’я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП, - МАГАТЕ

заес

Міжнародне агентство з атомної енергії домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Очікується, що українські фахівці розпочнуть ремонтні роботи на ЛЕП "найближчими днями". МАГАТЕ вказує, що лінія була пошкоджена та відключена "в результаті військових дій" 2 січня.

  • У МАГАТЕ заявили, що відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ.

Група МАГАТЕ спостерігатиме за ремонтними роботами

Там додали, що команда МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти атомній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми узгодили, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - додав Гроссі.

Як тєрпіли якісь... Ті роз*обують, а ми ремонтуєм і сидимо без світла. Може хай МАГАТЕ це все робить своїми силами, а не тільки пиз*ить!?
17.01.2026 00:09 Відповісти
Чому якісь?Самі звичайні тєрпіли.***** з нарком нагнули по повній.Нарк це взагалі нонсенс
17.01.2026 00:11 Відповісти
По факту кацапську ЗАЕС ремонтує Україна.Спочатку віддали і тепер ремонтують,дуже цікаво.
17.01.2026 00:09 Відповісти
пахомія зірве це через 3-2-1, і звинуватить ЗСУ у порушенні його
17.01.2026 00:21 Відповісти
ЗАЭС на оккупированной территории и за всё что там происходит отвечают оккупационные власти. Пусть сами тянут линию с Крыма или Мариуполя
17.01.2026 00:39 Відповісти
Зелений втихаря подзвонив пукіну чи герасіму і попросив слізно? Постає ряд питань, як часто вони зідзвонюються? І мабуть анонсують нові удари а він нам передає у потужніх відосиках..тепер картина повна.
17.01.2026 00:58 Відповісти
Домовились без жодних закордонних зустрічей і запевнень що угода готова на 90%, а наступний тиждень - вирішальний?
17.01.2026 01:42 Відповісти
😡😡😡
17.01.2026 09:01 Відповісти
 
 