Україна та Росія домовилися про тимчасове перемир’я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії домовилось з Росією та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Очікується, що українські фахівці розпочнуть ремонтні роботи на ЛЕП "найближчими днями". МАГАТЕ вказує, що лінія була пошкоджена та відключена "в результаті військових дій" 2 січня.

У МАГАТЕ заявили, що відключення залишило найбільшу АЕС Європи залежною від єдиної функціонуючої магістральної лінії електропередач 750 кВ.

Група МАГАТЕ спостерігатиме за ремонтними роботами

Там додали, що команда МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти атомній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми узгодили, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - додав Гроссі.

