Росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами на ЗАЕС, - Волошин. ВIДЕО
На Запорізькій атомній електростанції росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
Техніка РФ стоїть біля ядерних реакторів
Так, він розмістив відповідне відео з БпЛА-розвідника, яке було знято нещодавно над ЗАЕС.
"Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", - йдеться в повідомленні.
Окупанти використовують ЗАЕС як навчальний полігон
За словами Волошина, росіяни таким чином ховають свою військову техніку, знаючи, що українські військові не завдаватимуть вогневих ударів по атомній станції.
"Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю. Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції", - додав речник.
