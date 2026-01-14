Росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами на ЗАЕС, - Волошин. ВIДЕО

На Запорізькій атомній електростанції росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Техніка РФ стоїть біля ядерних реакторів

Так, він розмістив відповідне відео з БпЛА-розвідника, яке було знято нещодавно над ЗАЕС.

"Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використовують ЗАЕС як навчальний полігон

За словами Волошина, росіяни таким чином ховають свою військову техніку, знаючи, що українські військові не завдаватимуть вогневих ударів по атомній станції.

"Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю. Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції", - додав речник.

