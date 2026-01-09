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МАГАТЕ просить РФ та Україну про тимчасову зону припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі

МАГАТЕ пропонує тимчасове перемир’я біля ЗАЕС

МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

"МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню в районі, де 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена та відключена остання резервна лінія електропередачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) напругою 330 кВ. У результаті цього станція повністю залежить від єдиної діючої лінії 750 кВ", - зазначається у заяві.

Як зазначається, пропозиція передбачає звернення до РФ та України з проханням домовитися про тимчасову зону припинення вогню в районі приблизно за 10 км від відкритого розподільчого пристрою лінії 330 кВ Запорізької теплоелектростанції, "щоб українські фахівці могли безпечно виконати необхідні ремонтні роботи".

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Що передувало?

Нагадаємо, в ніч на 3 січня внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

  • Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
  • За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.
  • Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.
  • Раніше у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП.
  • 30 грудня на

    тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.

Автор: 

МАГАТЕ (841) ЗАЕС (1547)
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Топ коментарі
+9
А для чого це Україні, ЗАЕС на окупованій території, це проблеми окупанта
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09.01.2026 18:40 Відповісти
+6
ТРЕБА ВЗРИВАТИ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ БІЛЯ РОССІЙСЬКИХ АЕС !)
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09.01.2026 19:01 Відповісти
+5
Хай магате і ремонтує.
Не наші проблеми..
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09.01.2026 18:51 Відповісти

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