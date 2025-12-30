Зовнішню лінію електропостачання на ЗАЕС відновлено, - МАГАТЕ
На тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що роботи проводили під час локального режиму припинення вогню.
Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі заявив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб допомогти зміцнити ядерну безпеку під час військового конфлікту.
Що передувало?
- Раніше у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП.
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