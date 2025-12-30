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Новини живлення окупованої ЗАЕС
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Зовнішню лінію електропостачання на ЗАЕС відновлено, - МАГАТЕ

На тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що роботи проводили під час локального режиму припинення вогню.

Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі заявив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб допомогти зміцнити ядерну безпеку під час військового конфлікту.

На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання: що відомо?
На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання: що відомо?
На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання: що відомо?

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання територій та ЗАЕС залишаються невирішеними, - Зеленський

На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання: що відомо?

Автор: 

МАГАТЕ (841) ЗАЕС (1541)
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