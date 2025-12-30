Зовнішню лінію електропостачання на ЗАЕС відновлено, - МАГАТЕ

На тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що роботи проводили під час локального режиму припинення вогню.

Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі заявив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб допомогти зміцнити ядерну безпеку під час військового конфлікту.







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Що передувало?

Раніше у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП.

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