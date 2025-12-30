РУС
питание оккупированной ЗАЭС
Внешняя линия электроснабжения на ЗАЭС восстановлена, - МАГАТЭ

На временно оккупированной ЗАЭС завершили работы по восстановлению внешней линии электропитания.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что работы проводились во время локального режима прекращения огня.

Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси заявил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы помочь укрепить ядерную безопасность во время военного конфликта.

Что предшествовало?

МАГАТЭ (472) Запорожская АЭС (794)
Гросі міг би піти електриком до нашого ЖЕКу. ...Хоча навряд чи би взяли, сам він нічого не вміє
30.12.2025 16:15 Ответить
Нахрін там взагалі шось відновлювати?
30.12.2025 16:54 Ответить
роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.
Тобто - з України йде електрика на окуповану ЗАЕС , так ?
30.12.2025 17:04 Ответить
 
 