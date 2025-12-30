Внешняя линия электроснабжения на ЗАЭС восстановлена, - МАГАТЭ

На временно оккупированной ЗАЭС завершили работы по восстановлению внешней линии электропитания.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Отмечается, что работы проводились во время локального режима прекращения огня.

Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси заявил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы помочь укрепить ядерную безопасность во время военного конфликта.







Читайте также: США и Россия обсуждают вопрос управления Запорожской АЭС без участия Украины, - Путин

Что предшествовало?

Ранее в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными, - Зеленский