Внешняя линия электроснабжения на ЗАЭС восстановлена, - МАГАТЭ
На временно оккупированной ЗАЭС завершили работы по восстановлению внешней линии электропитания.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что работы проводились во время локального режима прекращения огня.
Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси заявил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы помочь укрепить ядерную безопасность во время военного конфликта.
Что предшествовало?
- Ранее в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП.
Тобто - з України йде електрика на окуповану ЗАЕС , так ?