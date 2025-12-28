РУС
Возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП, - МАГАТЭ

МАГАТЭ объявило о прекращении огня возле ЗАЭС

Ремонт линии электропередач начался вблизи Запорожской атомной электростанции. Вокруг станции объявлено очередное локальное прекращение огня.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что пока известно?

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте: ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
  • По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.
  • Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.

Читайте также: На ЧАЭС предупредили о риске разрушения защитного укрытия

ЗАЕС буде звільнена від кацапів, або припинить своє існування.
28.12.2025 13:47 Ответить
Це шоб скрепоносцам було простіше перепідключити її в свою мережу? Там же ж їх ростехнадзор вже ліцензію видав.
28.12.2025 13:49 Ответить
Як тільки паРаша видала російську ліцензію на Запорізьку АЄС , зразу Україна погодилася на перемир'я.
Поки ліцензії не було - паРаша забивала х.р
28.12.2025 13:57 Ответить
Яка ядерна аварія? Реактори не працюють. Нічого допомагати окупантам красти нашу станцію.
28.12.2025 13:58 Ответить
28.12.2025 13:59 Ответить
Так, як на ЗАЕС 6 реакторів, то залишилось ще
5 перемир'їв... .
28.12.2025 14:13 Ответить
 
 