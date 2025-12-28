Возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП, - МАГАТЭ

Ремонт линии электропередач начался вблизи Запорожской атомной электростанции. Вокруг станции объявлено очередное локальное прекращение огня.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что пока известно?

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны в Украине", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.

Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.

