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Новини живлення окупованої ЗАЕС
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Біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП, - МАГАТЕ

МАГАТЕ оголосила про припинення вогню біля ЗАЕС

Ремонт лінії електропередач розпочався поблизу Запорізької атомної електростанції. Довкола станції оголошено чергове локальне припинення вогню.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що наразі відомо?

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте: ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі досягнення мирної угоди, - Гроссі

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
  • За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.
  • Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.

Також читайте: На ЧАЕС попередили про ризик руйнування захисного укриття

Автор: 

МАГАТЕ (841) ЗАЕС (1541) Гроссі Рафаель (354)
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Топ коментарі
+10
Це шоб скрепоносцам було простіше перепідключити її в свою мережу? Там же ж їх ростехнадзор вже ліцензію видав.
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28.12.2025 13:49 Відповісти
+9
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28.12.2025 13:59 Відповісти
+7
Як тільки паРаша видала російську ліцензію на Запорізьку АЄС , зразу Україна погодилася на перемир'я.
Поки ліцензії не було - паРаша забивала х.р
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28.12.2025 13:57 Відповісти

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