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Біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП, - МАГАТЕ
Ремонт лінії електропередач розпочався поблизу Запорізької атомної електростанції. Довкола станції оголошено чергове локальне припинення вогню.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що наразі відомо?
"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
- За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.
- Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.
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