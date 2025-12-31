Гроссі про третє відновлення ЗАЕС: "Загальна ситуація залишається нестабільною"

Міжнародному агентству з атомної енергії вже втретє за останні місяці вдалося відновити зовнішнє електропостачання до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції завдяки узгодженому локальному припиненню вогню.

Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією агентства, під наглядом команди МАГАТЕ, яка постійно перебуває на ЗАЕС, ремонтні роботи розпочалися в неділю вранці та були завершені в понеділок вдень. Фахівці повністю усунули пошкодження лінії електропередачі та окрему несправність автотрансформатора розподільчої станції ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що це вже третій успішний ремонт за короткий період. Подібні відновлення електропостачання раніше проводилися у жовтні та листопаді цього року.

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"Я хотів би подякувати як Російській Федерації, так і Україні за конструктивну співпрацю з нами, яка зробила це можливим, домовившися про ще одне локальне припинення вогню", - заявив Гроссі.

Водночас він наголосив, що загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною, а робота МАГАТЕ з гарантування ядерної безпеки ще далека від завершення.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.

Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП.

30 грудня на тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.

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