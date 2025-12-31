РУС
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
Гросси о третьем восстановлении ЗАЭС: "Общая ситуация остается нестабильной"

гросси,рафаэль

Международному агентству по атомной энергии уже в третий раз за последние месяцы удалось восстановить внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции благодаря согласованному локальному прекращению огня.

Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

По информации агентства, под наблюдением команды МАГАТЭ, которая постоянно находится на ЗАЭС, ремонтные работы начались в воскресенье утром и были завершены в понедельник днем. Специалисты полностью устранили повреждения линии электропередачи и отдельную неисправность автотрансформатора распределительной станции ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это уже третий успешный ремонт за короткий период. Подобные восстановления электроснабжения ранее проводились в октябре и ноябре этого года.

"Я хотел бы поблагодарить как Российскую Федерацию, так и Украину за конструктивное сотрудничество с нами, которое сделало это возможным, договорившись о еще одном локальном прекращении огня", - заявил Гросси.

В то же время он подчеркнул, что общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, а работа МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности еще далека от завершения.

Что предшествовало?

МАГАТЭ (473) Запорожская АЭС (795) Рафаэль Гросси (216)
Да насрать. Ну ти ж **** там з рашистами в засос лижишся значить і вся відповідальність на тобі і на МАГАТЕ
31.12.2025 13:08 Ответить
Я хотів би подякувати як Російській Федерації, так і Україні за конструктивну співпрацю з нами, яка зробила це можливим, домовившися про ще одне локальне припинення вогню", - заявив Гроссі.
Ага. подякуй московським терористам які захопили, а потім розбили ЗАЕС. Це все що потрібно знати про МАГАТЕ і про цього обмудка
31.12.2025 13:11 Ответить
 
 