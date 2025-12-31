Гросси о третьем восстановлении ЗАЭС: "Общая ситуация остается нестабильной"
Международному агентству по атомной энергии уже в третий раз за последние месяцы удалось восстановить внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции благодаря согласованному локальному прекращению огня.
Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
По информации агентства, под наблюдением команды МАГАТЭ, которая постоянно находится на ЗАЭС, ремонтные работы начались в воскресенье утром и были завершены в понедельник днем. Специалисты полностью устранили повреждения линии электропередачи и отдельную неисправность автотрансформатора распределительной станции ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это уже третий успешный ремонт за короткий период. Подобные восстановления электроснабжения ранее проводились в октябре и ноябре этого года.
"Я хотел бы поблагодарить как Российскую Федерацию, так и Украину за конструктивное сотрудничество с нами, которое сделало это возможным, договорившись о еще одном локальном прекращении огня", - заявил Гросси.
В то же время он подчеркнул, что общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, а работа МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности еще далека от завершения.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
- По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.
- Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.
- Ранее в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП.
- 30 декабря на
временно оккупированной ЗАЭС завершили работы по восстановлению внешней линии электропитания.
Ага. подякуй московським терористам які захопили, а потім розбили ЗАЕС. Це все що потрібно знати про МАГАТЕ і про цього обмудка