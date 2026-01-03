Запорізька АЕС втратила живлення від однієї з високовольтних ліній, - Міненерго

Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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12 блекаутів на станції

"За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому. Крім того, Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.

Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир’я для ремонту пошкодженої ЛЕП.

30 грудня на тимчасово окупованій ЗАЕС завершили роботи з відновлення зовнішньої лінії електроживлення.

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