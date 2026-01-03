РУС
Новости атака на АЭС
393 4

Запорожская АЭС потеряла питание от одной из высоковольтных линий, - Минэнерго

ЗАЭС снова без питания

Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

12 блэкаутов на станции

"За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел менее месяца назад. Кроме того, Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС временно осталась без внешнего питания после ночного обстрела, - МАГАТЭ

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским АЭС пришлось останавливать некоторые энергоблоки из-за атаки России в минувшую субботу, - МАГАТЭ

Минэнерго (493) Запорожская АЭС (797)
Готують Фукусіму, а то й Чорнобиль?...
показать весь комментарий
03.01.2026 10:58 Ответить
Гопник ×уйло з рекетиром Трампоном знов звинуватять в усьому Україну та виставлять рахунок.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:01 Ответить
значить знову вже у цьому році МАГАТЕ буде просити щоб біля Запорізької АЕС оголосили тимчасове перемир'я для ремонту пошкодженої ЛЕП. І так кожний місяць. Але це не точно. Можливо кожен тиждень.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:17 Ответить
ЗАЕС окупована і це проблеми окупантів, а не України
показать весь комментарий
03.01.2026 11:25 Ответить
 
 