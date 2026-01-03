Запорожская АЭС потеряла питание от одной из высоковольтных линий, - Минэнерго
Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
12 блэкаутов на станции
"За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел менее месяца назад. Кроме того, Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
- По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.
- Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.
- Ранее в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской АЭС объявили временное перемирие для ремонта поврежденной ЛЭП.
- 30 декабря на
временно оккупированной ЗАЭС завершили работы по восстановлению внешней линии электропитания.
