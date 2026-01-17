Украина и Россия договорились о временном перемирии на ЗАЭС для ремонта резервной ЛЭП, - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Ожидается, что украинские специалисты начнут ремонтные работы на ЛЭП "в ближайшие дни". МАГАТЭ отмечает, что линия была повреждена и отключена "вследствие военных действий" 2 января.
- В МАГАТЭ заявили, что отключение оставило крупнейшую АЭС Европы зависимой от единственной функционирующей магистральной линии электропередач 750 кВ.
Группа МАГАТЭ будет наблюдать за ремонтными работами
Там добавили, что команда МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за ремонтными работами.
"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить атомную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы согласовали, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - добавил Гросси.
