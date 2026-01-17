РУС
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
448 7

Украина и Россия договорились о временном перемирии на ЗАЭС для ремонта резервной ЛЭП, - МАГАТЭ

заес

Международное агентство по атомной энергии договорилось с Россией и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Ожидается, что украинские специалисты начнут ремонтные работы на ЛЭП "в ближайшие дни". МАГАТЭ отмечает, что линия была повреждена и отключена "вследствие военных действий" 2 января.

  • В МАГАТЭ заявили, что отключение оставило крупнейшую АЭС Европы зависимой от единственной функционирующей магистральной линии электропередач 750 кВ.

Группа МАГАТЭ будет наблюдать за ремонтными работами

Там добавили, что команда МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за ремонтными работами.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить атомную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы согласовали, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - добавил Гросси.

Як тєрпіли якісь... Ті роз*обують, а ми ремонтуєм і сидимо без світла. Може хай МАГАТЕ це все робить своїми силами, а не тільки пиз*ить!?
17.01.2026 00:09 Ответить
Чому якісь?Самі звичайні тєрпіли.***** з нарком нагнули по повній.Нарк це взагалі нонсенс
17.01.2026 00:11 Ответить
По факту кацапську ЗАЕС ремонтує Україна.Спочатку віддали і тепер ремонтують,дуже цікаво.
17.01.2026 00:09 Ответить
пахомія зірве це через 3-2-1, і звинуватить ЗСУ у порушенні його
17.01.2026 00:21 Ответить
ЗАЭС на оккупированной территории и за всё что там происходит отвечают оккупационные власти. Пусть сами тянут линию с Крыма или Мариуполя
17.01.2026 00:39 Ответить
Зелений втихаря подзвонив пукіну чи герасіму і попросив слізно? Постає ряд питань, як часто вони зідзвонюються? І мабуть анонсують нові удари а він нам передає у потужніх відосиках..тепер картина повна.
17.01.2026 00:58 Ответить
Домовились без жодних закордонних зустрічей і запевнень що угода готова на 90%, а наступний тиждень - вирішальний?
17.01.2026 01:42 Ответить
 
 