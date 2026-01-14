Россияне разместили военную технику рядом с ядерными реакторами на ЗАЭС, - Волошин. ВИДЕО

На Запорожской атомной электростанции россияне разместили военную технику рядом с ядерными реакторами, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Техника РФ стоит возле ядерных реакторов

Так, он разместил соответствующее видео с БПЛА-разведчика, которое было снято недавно над ЗАЭС.

"Видео очень и очень свежее. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо у ядерных реакторов, что является нарушением норм международного гуманитарного права. Им запрещено использовать АЭС как военные объекты, но врагу на это наплевать", - говорится в сообщении.

Оккупанты используют ЗАЭС как учебный полигон

По словам Волошина, россияне таким образом прячут свою военную технику, зная, что украинские военные не будут наносить огневые удары по атомной станции.

"Они используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БПЛА. Есть даже данные, что отсюда несколько раз наносились удары РСЗО по Запорожью. Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых находится на станции", - добавил спикер.

