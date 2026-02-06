Для посилення стійкості АЕС України необхідні масштабні ремонтні роботи, - Гроссі

Українська електромережа зазнала нового військового нападу, що призвело до відключень, зниження потужності атомних електростанцій та потреби у масштабних ремонтних роботах.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІАЕА.

За словами Гроссі, протягом минулих вихідних атака на електромережу спричинила відключення ліній електропередач, які з’єднують Україну із сусідніми країнами. Це викликало каскадні відключення всередині держави та коливання напруги.

Внаслідок інциденту один з енергоблоків АЕС автоматично відключився від мережі, а інші блоки на різних станціях були змушені зменшити потужність. Крім того, майданчик Чорнобильської АЕС повністю втратив зовнішнє електропостачання і близько години працював за рахунок аварійних дизель-генераторів.

Гроссі наголосив, що для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до аварій необхідні масштабні ремонтні роботи. Він також закликав до максимальної військової стриманості та дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки.

Місія МАГАТЕ

На тлі погіршення стану електромережі три команди МАГАТЕ наразі відвідують 10 ключових підстанцій в Україні. Метою двотижневої місії є оцінка завданої шкоди, перевірка ремонтних робіт та визначення кроків для посилення стійкості зовнішнього електроживлення АЕС. Одна з команд також провела зустрічі у Києві.

Це вже друга подібна місія за останні місяці. Попередня, що відбулася у грудні 2025 року, зафіксувала кумулятивний вплив пошкоджень мережі на роботу АЕС та умови праці персоналу.

Зростання кількості дронів поблизу АЕС

У МАГАТЕ також повідомили про зростання кількості дронів поблизу ядерних об’єктів. Зокрема, Чорнобильська АЕС раніше зафіксувала 44 безпілотники у зоні спостереження, а на Рівненській АЕС минулого тижня виявили вісім дронів. Водночас у повідомленні агентства не зазначається, хто саме є джерелом цієї військової активності.

