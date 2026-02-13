РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8003 посетителя онлайн
Новости Ситуация на АЭС
859 7

МАГАТЭ расширило миссии еще на две электроподстанции, связанные с украинскими АЭС, - Гросси

гросси,магате

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расширены еще на две важные для работы атомных электростанций электроподстанции в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Учитывая продолжающуюся военную деятельность, к миссии были добавлены еще две подстанции, что довело общее количество визитов команд МАГАТЭ к этим объектам до 12", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что команда МАГАТЭ, которая посещала подстанцию на западе Украины, была вынуждена эвакуироваться из-за воздушной тревоги. В то же время специалисты на Хмельницкой и Ривненской АЭС также были вынуждены укрыться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские АЭС восстановили более 90% мощности после российской атаки, - Госатомрегулирование

"Нам посчастливилось использовать наших сотрудников, которые уже размещены по всей Украине, для получения ценных знаний из первых рук о влиянии этих атак на ядерную безопасность и защиту. Мы будем продолжать отчитываться о ситуации с ядерной безопасностью и защитой в Украине в соответствии с семью незаменимыми столпами", - заявил Гросси.

Также сообщается, что на этой неделе команды агентства на Ривненской и Чернобыльской АЭС безопасно осуществили ротацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары россиян ставят под угрозу ядерную безопасность: все украинские АЭС приостановили свою работу, - Гросси

  • Ранее президент Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ договорились о расширении мандата наблюдательных миссий агентства для мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы электроподстанций.

Автор: 

АЭС (581) МАГАТЭ (485) Рафаэль Гросси (223)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...для отримання цінних знань з перших рук ..." - ми такий собі випробувально-освітній майданчик для них.
Ну нехай, може хоч чомусь навчаться.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:09 Ответить
Та ні, вони просто наші дані зливають кацапам - підказують, куди краще бити:

"Заступником генерального директора МАГАТЕ та керівником Департаменту ядерної енергії тривалий час працює громадянин РФ https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung-rev2&source=android-browser&q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE+%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&mstk=AUtExfCHpFJHCZNIxk4B9eyqYHKY5yoy4g1b6y_VnLZODdp5b2DR471z13rRvCgVIccaQAMnKLJlKcOJuKmbJydUsXVZxo_jZazvhUVTVKzH_Qd-sXBAhpEm4dPeyWXcyDpUvkhigfYzWNlU5scK_OOXGDIEzT_FXDb-4eDl7LaGgbxKOns&csui=3&ved=2ahUKEwiS-IeIl9aSAxXSJxAIHY8zOV4QgK4QegQIARAB Михайло Чудаков (за даними на 2024 рік). Він є представником «Росатому» в організації з 2015 року. Попри заклики України та критику через його зв'язки з РФ, керівництво МАГАТЕ стверджує, що він працює на інтереси агентства.
Ключові факти:

Особа: Михайло Чудаков, займає одну з ключових посад заступника Гендиректора.Зв'язки: Представник російської державної корпорації «Росатом».Контекст: Україна неодноразово вказувала на ризики впливу росіян у МАГАТЕ на прийняття рішень щодо ядерної безпеки.
У МАГАТЕ працюють й інші громадяни Росії. "
показать весь комментарий
13.02.2026 11:45 Ответить
Допомога чи розставляння шпіонів?
показать весь комментарий
13.02.2026 11:32 Ответить
Значит туди потім прилетить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:41 Ответить
Я би цих виродків просто депортував
показать весь комментарий
14.02.2026 08:45 Ответить
Це для того, щоб ці ****** кацапам зливали всю інформацію?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:42 Ответить
 
 