МАГАТЭ расширило миссии еще на две электроподстанции, связанные с украинскими АЭС, - Гросси

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расширены еще на две важные для работы атомных электростанций электроподстанции в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая продолжающуюся военную деятельность, к миссии были добавлены еще две подстанции, что довело общее количество визитов команд МАГАТЭ к этим объектам до 12", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что команда МАГАТЭ, которая посещала подстанцию на западе Украины, была вынуждена эвакуироваться из-за воздушной тревоги. В то же время специалисты на Хмельницкой и Ривненской АЭС также были вынуждены укрыться.

"Нам посчастливилось использовать наших сотрудников, которые уже размещены по всей Украине, для получения ценных знаний из первых рук о влиянии этих атак на ядерную безопасность и защиту. Мы будем продолжать отчитываться о ситуации с ядерной безопасностью и защитой в Украине в соответствии с семью незаменимыми столпами", - заявил Гросси.

Также сообщается, что на этой неделе команды агентства на Ривненской и Чернобыльской АЭС безопасно осуществили ротацию.

