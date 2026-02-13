МАГАТЭ расширило миссии еще на две электроподстанции, связанные с украинскими АЭС, - Гросси
Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) расширены еще на две важные для работы атомных электростанций электроподстанции в Украине.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая продолжающуюся военную деятельность, к миссии были добавлены еще две подстанции, что довело общее количество визитов команд МАГАТЭ к этим объектам до 12", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что команда МАГАТЭ, которая посещала подстанцию на западе Украины, была вынуждена эвакуироваться из-за воздушной тревоги. В то же время специалисты на Хмельницкой и Ривненской АЭС также были вынуждены укрыться.
"Нам посчастливилось использовать наших сотрудников, которые уже размещены по всей Украине, для получения ценных знаний из первых рук о влиянии этих атак на ядерную безопасность и защиту. Мы будем продолжать отчитываться о ситуации с ядерной безопасностью и защитой в Украине в соответствии с семью незаменимыми столпами", - заявил Гросси.
Также сообщается, что на этой неделе команды агентства на Ривненской и Чернобыльской АЭС безопасно осуществили ротацию.
- Ранее президент Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ договорились о расширении мандата наблюдательных миссий агентства для мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы электроподстанций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну нехай, може хоч чомусь навчаться.
"Заступником генерального директора МАГАТЕ та керівником Департаменту ядерної енергії тривалий час працює громадянин РФ https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung-rev2&source=android-browser&q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE+%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&mstk=AUtExfCHpFJHCZNIxk4B9eyqYHKY5yoy4g1b6y_VnLZODdp5b2DR471z13rRvCgVIccaQAMnKLJlKcOJuKmbJydUsXVZxo_jZazvhUVTVKzH_Qd-sXBAhpEm4dPeyWXcyDpUvkhigfYzWNlU5scK_OOXGDIEzT_FXDb-4eDl7LaGgbxKOns&csui=3&ved=2ahUKEwiS-IeIl9aSAxXSJxAIHY8zOV4QgK4QegQIARAB Михайло Чудаков (за даними на 2024 рік). Він є представником «Росатому» в організації з 2015 року. Попри заклики України та критику через його зв'язки з РФ, керівництво МАГАТЕ стверджує, що він працює на інтереси агентства.
Ключові факти:
Особа: Михайло Чудаков, займає одну з ключових посад заступника Гендиректора.Зв'язки: Представник російської державної корпорації «Росатом».Контекст: Україна неодноразово вказувала на ризики впливу росіян у МАГАТЕ на прийняття рішень щодо ядерної безпеки.
У МАГАТЕ працюють й інші громадяни Росії. "