Після нічних обстрілів складна ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, - Свириденко

В Одеській та Миколаївській областях після нічної російської атаки складна ситуація з електропостачанням, а також у Києві та Дніпропетровській області - після вчорашніх обстрілів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами щоденного енергетичного селектору, передає Цензор.НЕТ.

Де ситуація найскладніша?

"У фокусі уваги стабілізація енергопостачання по всій Україні", - наголосила Свириденко.

За її словами, після нічних обстрілів складна ситуація в Одеській та Миколаївській областях, а також в Києві та Дніпропетровській області після вчорашніх обстрілів.

Київ

У столиці над відновленням електропостачання працює більш як 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла.

Одеська область

На Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфраструктури.

Підготовка до нових обстрілів

"Очікуємо морозів наступного тижня. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів", - додала міністерка.

Крім того, Свириденко доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності.

