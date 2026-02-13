УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8842 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
544 6

Після нічних обстрілів складна ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, - Свириденко

Ситуація з електропостачанням

В Одеській та Миколаївській областях після нічної російської атаки складна ситуація з електропостачанням, а також у Києві та Дніпропетровській області - після вчорашніх обстрілів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами щоденного енергетичного селектору, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де ситуація найскладніша?

"У фокусі уваги стабілізація енергопостачання по всій Україні", - наголосила Свириденко.

За її словами, після нічних обстрілів складна ситуація в Одеській та Миколаївській областях, а також в Києві та Дніпропетровській області після вчорашніх обстрілів.

Також читайте: Через ворожі атаки є нові знеструмлення у шести областях, - "Укренерго"

Київ

У столиці над відновленням електропостачання працює більш як 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла.

Одеська область

На Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфраструктури.

Також дивіться: Ворог атакує логістику України: завдає ударів по портах і залізниці. ФОТО

Підготовка до нових обстрілів

"Очікуємо морозів наступного тижня. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів", - додала міністерка.

Крім того, Свириденко доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності.

Читайте: Україна знижувала потужність восьми з дев’яти енергоблоків АЕС через обстріли РФ, - Гроссі

Автор: 

Київ (20716) Миколаївська область (2448) Одеська область (4061) енергетика (3802) Свириденко Юлія (900)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з дибілами і зрадниками при владі, і без обстрілів ситуація складна.
показати весь коментар
13.02.2026 18:15 Відповісти
@ (мова оригіналу повідомлення):
"Есть информация, что Крымский мост просел и наклонился в связи с землетрясением в районе Краснодарского края.
Водители фиксируют трещины на дорожном полотне и ограждениях."
показати весь коментар
13.02.2026 18:37 Відповісти
Чого гугл нічо не знає про це ....
показати весь коментар
13.02.2026 22:01 Відповісти
очень хочу знать, где находятся жена и дети зеленсконо, в украине вместе с народом и сидят без света и тепла, срут в пакет и выбрасывают
показати весь коментар
13.02.2026 20:06 Відповісти
Утеплюють стіни пакованами з Мівіною.
показати весь коментар
13.02.2026 22:08 Відповісти
 
 