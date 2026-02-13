Через ворожі атаки є нові знеструмлення у шести областях, - "Укренерго"

Унаслідок нових російський обстрілів є знеструмлені споживачі у кількох областях. Також через попередні атака росіян у більшості регіонів України застосовуються графіки відключень.

Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів

Упродовж минулої доби ворог продовжив цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Споживання

За даними "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Сьогодні, 13 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 3,9% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – відчутне потепління у більшості регіонів України.



Вчора, 12 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 11 лютого. Причина – застосування меншого обсягу обмежень в окремих регіонах.

